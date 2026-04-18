18 апреля, 20:25
Эта карамель сделает ваши десерты шедевральными: простой рецепт, который всегда удается

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Карамель является простым в приготовлении дополнением к десертам, что подчеркивает их вкус.
  • Рецепт включает сахар, воду, сливочное масло и жирные сливки, а приготовление занимает 20 минут.

Карамель – это всегда идеальное дополнение к вашим десертам. И приготовить это лакомство на самом деле так просто!

Карамель – это замечательный вкусовой оттенок к любому вашему лакомству. Приготовить ее не составляет никакого труда, а солоноватый акцент очень выгодно подчеркнет ваш шедевр, рассказывает TikTok vivien_kb.

Как приготовить идеальную карамель?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты: 
– 200 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 60 граммов сливочного масла;
– 120 миллилитров жирных сливок.

Эта карамель идеально дополняет десерты: смотрите видео

Приготовление:

  1. Соедините сахар с водой и отправьте на умеренный огонь, главное – не взбалтывать массу ложкой во время нагрева.
  2. Как только смесь приобретет приятный янтарный оттенок, немедленно снимайте кастрюлю с конфорки, иначе карамель начнет горчить.
  3. На этом этапе введите сливочное масло и тщательно вымешивайте до полного объединения компонентов.
  4. После этого аккуратно влейте подогретые сливки небольшой порцией, непрерывно работая венчиком.
  5. Напоследок прогрейте соус еще пару минут на плите, чтобы добиться идеальной бархатной текстуры и нужной густоты.

