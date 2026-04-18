Эта карамель сделает ваши десерты шедевральными: простой рецепт, который всегда удается
- Карамель является простым в приготовлении дополнением к десертам, что подчеркивает их вкус.
- Рецепт включает сахар, воду, сливочное масло и жирные сливки, а приготовление занимает 20 минут.
Карамель – это всегда идеальное дополнение к вашим десертам. И приготовить это лакомство на самом деле так просто!
Карамель – это замечательный вкусовой оттенок к любому вашему лакомству. Приготовить ее не составляет никакого труда, а солоноватый акцент очень выгодно подчеркнет ваш шедевр, рассказывает TikTok vivien_kb.
Как приготовить идеальную карамель?
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 60 граммов сливочного масла;
– 120 миллилитров жирных сливок.
Приготовление:
- Соедините сахар с водой и отправьте на умеренный огонь, главное – не взбалтывать массу ложкой во время нагрева.
- Как только смесь приобретет приятный янтарный оттенок, немедленно снимайте кастрюлю с конфорки, иначе карамель начнет горчить.
- На этом этапе введите сливочное масло и тщательно вымешивайте до полного объединения компонентов.
- После этого аккуратно влейте подогретые сливки небольшой порцией, непрерывно работая венчиком.
- Напоследок прогрейте соус еще пару минут на плите, чтобы добиться идеальной бархатной текстуры и нужной густоты.
