Она разрывает все тренды: как приготовить красивый и вкусный кофе колд брю

Чашка ароматного кофе - обязательный утренний ритуал даже в выходной. Но когда нет необходимости спешить на работу, то почему бы не прибегнуть к небольшому эксперименту?

Когда на улице уже с самого утра припекает солнце, то лучше всего подойдет именно холодный кофе. Колд брю – отличное решение для такого случая и не требует сложных манипуляций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как приготовить кофе колд брю?

Время : 5 минут + настаивание

: 5 минут + настаивание Порций: 2

Ингредиенты:

– кофе крупного помола;

– фильтрованная или кипяченая вода;

– мороженое или сливки для подачи.

Приготовление:

Кофе заливаем водой в соотношении 1 к 8 и ставим в холодильник. Время настаивания – от 8 до 24 часов, зависит от вашего желания. Кофе должен быть именно крупного помола, иначе напиток будет очень горчить. Перед подачей разбавляем кофе холодной водой в пропорции 1 к 1. Кофе можно употреблять после настаивания сам, но куда лучше он будет смаковать с мороженым или сливками. Также можно добавить к нему лед и молоко.

Приятного аппетита!

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