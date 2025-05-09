От них невозможно отвести взгляда: крошечные хлебцы, которые "разрывают" соцсети

Если вы любите экспериментировать – то обязательно должны попробовать этот рецепт. Можете быть уверены, что никто из знакомых такого еще не пробовал.

Некоторые рецепты настолько оригинальные и непредсказуемые, что сразу становятся хитами социальных сетей. 24 Канал предлагает обратить внимание на маленькие хлебцы, которые воспроизвели в инстаграме natashas_baking. К теме Без глютена и углеводов: простой рецепт кето хлеба, который можно делать каждый день Рецепт минихлебцов Время : 3 часа

: 3 часа Порций: в зависимости от размера хлебцев Ингредиенты:

стартер:

– 100 граммов хлебопекарной муки: 100 граммов хлебопекарной муки;

– 80 граммов цельнозерновой муки;

– 110 граммов воды;

– 35 граммов закваски;

хлебцы:

– 320 граммов стартера;

– 720 граммов хлебопекарной муки 720 граммов хлебопекарной муки;

– 470 граммов воды;

– 15 граммов соли. Приготовление: Все ингредиенты для стартера смешайте, замесите шар и оставьте на ночь. Разогрейте духовку до 235 градусов. Растворите немного закваски в воде – так легче смешать тесто. В миску добавьте закваску, муку и 2/3 воды. Начните месить, постепенно доливая воду. Смешивайте 1 минуту, пока не получится влажная масса. Накройте и оставьте на 30 минут. После этого добавьте соль и месите тесто еще 5 минут – оно станет более однородным. Переложите в смазанную миску и дайте отдохнуть 50 минут. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и сделайте растягивание с подгибом. Затем снова переложите в миску, накройте и оставьте на 50 минут. Повторите эту процедуру еще раз – это будет вторая сборка. Формируем крошечные хлебцы, выкладываем на присыпанный мукой или накрытый пергаментом противень и оставляем на 50 минут. Выпекаем крошечные хлебцы примерно 25 минут. Приятного аппетита! Это действительно реально: как подать к столу вкусное и сытное горячее блюдо за 5 минут.