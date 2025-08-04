Вкусные до исступления: делаем пикантные крылышки с Ярославским – в фастфудах так не приготовят
- Рецепт пикантных куриных крылышек от шефа Владимира Ярославского легкий в исполнении и подарит невероятный результат.
- Чем дольше мариновать крылышки – тем вкуснее получится результат.
Пикантные крылышки – это максимальное наслаждение к любимому сериалу или отдыху с родными. Не надо надрываться у плиты, ведь с рецептом от знаменитого шефа все очень легко!
Хрустящая корочка, пикантные специи, сочное мясо – это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Добавьте сюда любимый соус – и удовольствие будет максимальным. 24 Канал предлагает насладиться нереально вкусными крылышками по рецепту Владимира Ярославского, которым он поделился в своем инстаграме.
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Как приготовить пикантные и сочные куриные крылышки?
- Время: 40 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных крылышек;
– 15 граммов соли и перца;
– 2 чайные ложки копченой паприки;
– 1 чайная ложка сухого чили;
– 2 чайные ложки сухого чеснока;
– 1 чайная ложка сухого имбиря;
– 1 чайная ложка кумина;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 1 чайная ложка карри;
– 450 миллилитров воды;
смесь муки со специями:
– 350 граммов муки;
– 250 граммов крахмала;
– 1 чайная ложка копченой паприки;;
– 1 чайная ложка чили;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 1 чайная ложка имбиря;
– 1 чайная ложка кумина;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 1 чайная ложка куркумы или карри;
– 5 граммов разрыхлителя;
соус:
– 140 граммов сметаны;
– 25 граммов чили;
– 75 граммов майонеза;
– 20 граммов петрушки;
– 15 граммов укропа;
– 25 граммов меда;
– 5 граммов соли;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 25 граммов оливкового масла;
– 35 граммов соуса шрирача или барбекю.
Приготовление:
- Крылышки моем, разрезаем по суставу, кладем в миску и добавляем все ингредиенты для маринада и хорошо перемешиваем. Маринуем несколько часов, можно ночь.
- К муке добавляем все ингредиенты. Сливаем воду с крылышек, добавляем 80 граммов муки и делаем тесто. Масло нагреваем до 180 градусов.
- Обкатываем крылышки в муке со специями, затем – в жидкость, снова в муку и жарим во фритюре около 4 минут.
- Соус готовить очень просто – надо только смешать все ингредиенты.
- Подаем пикантные крылышки с соусом – не останется ни кусочка.
Приятного аппетита!
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