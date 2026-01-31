Бекхэм показал, как вкусно приготовить курицу: простые ингредиенты и ресторанный эффект

Бруклин Бекхэм известен не только благодаря сложным отношениям с родителями, но и своим талантом к кулинарии. Ему удается создавать шедевры даже из самых простых продуктов.

Отбивную с пармезаном можно встретить не только в ресторанном меню – вы легко можете воспроизвести ее на собственной кухне. Рецептом оригинального блюда из простых ингредиентов поделился звездный сын Бекхэмов Бруклин в своем инстаграме.

Как приготовить отбивную с пармезаном?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– куриный фарш;

– соль и перец по вкусу;

– панировочные сухари;

– масло;

– томатное пюре;

– сыр Пармезан;

– лист базилика.

Как превратить курятину в шедевр: видео

Приготовление:

Приправьте сырой фарш солью и черным перцем и тщательно перемешайте. Часть массы выложите на доску с пищевой пленкой и сформируйте тонкий прямоугольник. Отдельно подготовьте сухари и взбитые яйца. Мясо сначала окуните в яйца, затем равномерно обваляйте в панировке. Обжарьте в хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности. Томатное пюре размешайте до гладкой консистенции. Выложите мясо в форму, полейте пюре, щедро посыпьте сыром и запекайте, пока он не расплавится. Перед подачей добавьте базилик и еще немного сыра.

Как выбрать свежий куриный фарш?

Выбирать фарш надо тщательнее, чем филе. Измельченное мясо быстрее портится, поэтому здесь нужно включать "режим эксперта", советует Haps.

В первую очередь – цвет и общий вид. Качественный куриный фарш должен быть нежно-розовым, матовым, но с легким здоровым блеском. Сероватый оттенок, темные пятна или чрезмерная бледность могут подсказывать, что мясо залежалось или было обработано химией.

А еще обязательно обращайте внимание на консистенцию. Фарш должен лежать отдельными "червячками" или кучей с четкой структурой. Если он выглядит как однородная расплывчатая каша или паста, скорее всего, туда добавили слишком много воды, кожи или соединительной ткани.

