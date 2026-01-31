Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Бекхэм показал, как вкусно приготовить курицу: простые ингредиенты и ресторанный эффект
31 января, 20:24
2

Бекхэм показал, как вкусно приготовить курицу: простые ингредиенты и ресторанный эффект

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Бруклин Бекхэм поделился рецептом отбивной с пармезаном, которую можно приготовить дома.
  • Он показал, как создать ресторанное блюдо из простых ингредиентов, не тратя много времени и усилий.

Бруклин Бекхэм известен не только благодаря сложным отношениям с родителями, но и своим талантом к кулинарии. Ему удается создавать шедевры даже из самых простых продуктов.

Отбивную с пармезаном можно встретить не только в ресторанном меню – вы легко можете воспроизвести ее на собственной кухне. Рецептом оригинального блюда из простых ингредиентов поделился звездный сын Бекхэмов Бруклин в своем инстаграме.

Читайте также Десерт как "Птичье молоко" за 10 минут: в магазин за сладким больше не пойдете

Как приготовить отбивную с пармезаном?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты
– куриный фарш;
– соль и перец по вкусу;
– панировочные сухари;
– масло;
– томатное пюре;
– сыр Пармезан;
– лист базилика.

Как превратить курятину в шедевр: видео

Приготовление:

  1. Приправьте сырой фарш солью и черным перцем и тщательно перемешайте.
  2. Часть массы выложите на доску с пищевой пленкой и сформируйте тонкий прямоугольник.
  3. Отдельно подготовьте сухари и взбитые яйца.
  4. Мясо сначала окуните в яйца, затем равномерно обваляйте в панировке.
  5. Обжарьте в хорошо разогретом масле до румяной корочки и полной готовности.
  6. Томатное пюре размешайте до гладкой консистенции. Выложите мясо в форму, полейте пюре, щедро посыпьте сыром и запекайте, пока он не расплавится.
  7. Перед подачей добавьте базилик и еще немного сыра.

Как выбрать свежий куриный фарш?

Выбирать фарш надо тщательнее, чем филе. Измельченное мясо быстрее портится, поэтому здесь нужно включать "режим эксперта", советует Haps.

В первую очередь – цвет и общий вид. Качественный куриный фарш должен быть нежно-розовым, матовым, но с легким здоровым блеском. Сероватый оттенок, темные пятна или чрезмерная бледность могут подсказывать, что мясо залежалось или было обработано химией.

А еще обязательно обращайте внимание на консистенцию. Фарш должен лежать отдельными "червячками" или кучей с четкой структурой. Если он выглядит как однородная расплывчатая каша или паста, скорее всего, туда добавили слишком много воды, кожи или соединительной ткани.

Что еще вкусного приготовить?