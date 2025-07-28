С картофелем они на вкус непревзойденно: как приготовить жареные лисички
- Жареные лисички готовятся со сливочным маслом, луком и чесноком.
- Они подойдут с любым гарниром и удивят колоритом.
Пока продолжается сезон лисичек, ими стоит насладиться по полной. Они сочетаются с любым гарниром и очень легкие в приготовлении.
Самый легкий способ вкусно приготовить лисички – просто пожарить их на сковороде со сливочным маслом, луком и чесноком. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту портала "Готовить".
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Как вкусно пожарить лисички?
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов лисичек;
– 1 лук;
– 2 зубчика чеснока;
– зелень по вкусу;
– соль по вкусу;
– сливочное масло;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
Переберите грибы, тщательно промойте под проточной водой. При необходимости замочите их на несколько минут, чтобы легче сошла грязь. Крупные экземпляры нарежьте на меньшие части.
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте полукольцами, а зубчики чеснока раздавите ножом.
На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла. Так вы получите гарантию, что ничего не будет пригорать.
Обжарьте лук с чесноком до мягкости, затем добавьте грибы. Жарьте без крышки, периодически помешивая, пока не испарится вся выделившаяся жидкость,. Обычно это занимает 20 – 30 минут.
Когда грибы станут мясистыми и ароматными, приправьте солью и перцем.
Перед подачей посыпьте блюдо свежей измельченной зеленью.
Приятного аппетита!
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