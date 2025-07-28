С картофелем они на вкус непревзойденно: как приготовить жареные лисички

Пока продолжается сезон лисичек, ими стоит насладиться по полной. Они сочетаются с любым гарниром и очень легкие в приготовлении.

Самый легкий способ вкусно приготовить лисички – просто пожарить их на сковороде со сливочным маслом, луком и чесноком. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту портала "Готовить".

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Как вкусно пожарить лисички?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов лисичек;

– 1 лук;

– 2 зубчика чеснока;

– зелень по вкусу;

– соль по вкусу;

– сливочное масло;

– подсолнечное масло.

Приготовление:

Переберите грибы, тщательно промойте под проточной водой. При необходимости замочите их на несколько минут, чтобы легче сошла грязь. Крупные экземпляры нарежьте на меньшие части. Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте полукольцами, а зубчики чеснока раздавите ножом. На сковороде разогрейте смесь растительного и сливочного масла. Так вы получите гарантию, что ничего не будет пригорать. Обжарьте лук с чесноком до мягкости, затем добавьте грибы. Жарьте без крышки, периодически помешивая, пока не испарится вся выделившаяся жидкость,. Обычно это занимает 20 – 30 минут. Когда грибы станут мясистыми и ароматными, приправьте солью и перцем. Перед подачей посыпьте блюдо свежей измельченной зеленью.

Приятного аппетита!

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