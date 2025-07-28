Найлегший спосіб смачно приготувати лисички – просто посмажити їх на пательні з вершковим маслом, цибулею та часником. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу "Готувати".

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Як смачно посмажити лисички?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів лисичок;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– зелень до смаку;

– сіль до смаку;

– вершкове масло;

– соняшникова олія.

Приготування:

Переберіть гриби, ретельно промийте під проточною водою. За потреби замочіть їх на декілька хвилин, щоб легше зійшов бруд. Великі екземпляри наріжте на менші частини. Очистьте цибулю та часник. Цибулю наріжте півкільцями, а зубчики часнику роздавіть ножем. На сковороді розігрійте суміш рослинної олії та вершкового масла. Так ви отримаєте гарантію, що нічого не пригоратиме. Обсмажте цибулю з часником до м’якості, потім додайте гриби. Смажте без кришки, періодично помішуючи, поки не випарується вся рідина, що виділилася. Зазвичай це займає 20 – 30 хвилин. Коли гриби стануть м’ясистими й ароматними, приправте сіллю та перцем. Перед подачею посипте страву свіжою подрібненою зеленню.

Смачного!

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