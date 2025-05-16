Как суфле: так куриную печень подаст не каждый ресторан –рецепт, в который влюбляются

Печень можно сделать не просто очень вкусной, но и позаботиться об оригинальной подаче. 24 Канал предлагает открыть для себя новый способ приготовления любимого субпродукта с рецептом портала "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 800 граммов куриной печени;

– 1 луковица;

– 100 граммов сыра Гауда;

– 6 яиц;

– 100 миллилитров молока;

– 4 зубчика чеснока;

– соль и копченая паприка по вкусу;

– пол чайной ложки душистого перца;

– пол чайной ложки мускатного ореха.

Приготовление:

Печень измельчите в блендере до однородной консистенции. Белки осторожно отделите от желтков.

Лук с чесноком также взбейте в блендере, долив 50 миллилитров молока. К полученной смеси добавьте желтки и еще 50 миллилитров молока, перемешайте.

Влейте измельченную печень в луково-желтковую массу и тщательно перемешайте до равномерной структуры. Приправьте специями: мускатным орехом, душистым перцем и солью.

Отдельно взбейте белки до густой пены и аккуратно введите в печеночную смесь, стараясь сохранить объем. Добавьте к ней измельченный в блендере сыр и еще раз деликатно перемешайте.