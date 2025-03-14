Невероятный пирог за несколько минут: лучшего сочетания банана и карамели вы не найдете

Сладкий, нежный и невероятно простой этот банановый пирог не требует выпекания, но точно покорит ваш вкус. Идеальный выбор для тех, кто хочет быстрый десерт без лишних хлопот.

Сочетание карамели и ароматных бананов создает особый вкус, который идеально подойдет для чая, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Все, что вам нужно для приготовления замечательного десерта, это лишь несколько очень простых ингредиентов и минимум усилий. Интересно Вкусно, быстро и бюджетно: упрощенный рецепт знаменитого французского лукового супа Рецепт бананового пирога Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 300 граммов печенья;

– 3 банана;

– 500 миллилитров сливок 30%;

– 250 граммов маскарпоне;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 банка карамельной массы;

– 50 граммов черного или молочного шоколада. Приготовление: В форму выложите слой печенья. Почистите бананы и нарежьте ломтиками. Равномерно разложите их на печенье. Разогрейте карамель на водяной бане или в микроволновке. Когда она станет жидкой, полейте ею бананы. Взбейте сливки с сахарной пудрой до крепкой пены. Постепенно добавьте маскарпоне и хорошо перемешайте. Выложите эту массу поверх карамели. Натрите шоколад и посыпьте сверху. Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа. Приятного аппетита! Как приготовить нежное мясо: простой лайфхак для идеального блюда.