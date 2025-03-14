Поєднання карамелі й ароматних бананів створює особливий смак, який ідеально підійде для чаю, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Все, що вам потрібно для приготування чудового десерту, це лише кілька дуже простих інгредієнтів і мінімум зусиль.
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Рецепт бананового пирога
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 грамів печива;
– 3 банани;
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 250 грамів маскарпоне;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– 1 банка карамельної маси;
– 50 грамів чорного або молочного шоколаду.
Приготування:
- У форму викладіть шар печива.
- Почистьте банани й наріжте скибочками.
- Рівномірно розкладіть їх на печиво.
- Розігрійте карамель на водяній бані або в мікрохвильовці.
- Коли вона стане рідкою, полийте нею банани.
- Збийте вершки з цукровою пудрою до міцної піни. Поступово додайте маскарпоне й добре перемішайте. Викладіть цю масу поверх карамелі.
- Натріть шоколад і посипте зверху.
- Поставте десерт у холодильник щонайменше на 4 години.
Смачного!
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