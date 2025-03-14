Поєднання карамелі й ароматних бананів створює особливий смак, який ідеально підійде для чаю, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Все, що вам потрібно для приготування чудового десерту, це лише кілька дуже простих інгредієнтів і мінімум зусиль.

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Рецепт бананового пирога

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів печива;

– 3 банани;

– 500 мілілітрів вершків 30%;

– 250 грамів маскарпоне;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 банка карамельної маси;

– 50 грамів чорного або молочного шоколаду.

Приготування:

У форму викладіть шар печива. Почистьте банани й наріжте скибочками. Рівномірно розкладіть їх на печиво. Розігрійте карамель на водяній бані або в мікрохвильовці. Коли вона стане рідкою, полийте нею банани. Збийте вершки з цукровою пудрою до міцної піни. Поступово додайте маскарпоне й добре перемішайте. Викладіть цю масу поверх карамелі. Натріть шоколад і посипте зверху. Поставте десерт у холодильник щонайменше на 4 години.

Смачного!

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