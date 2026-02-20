Постный салат из пекинской капусты: такой вкусный, что и мяса не надо

Салат из "пекинки" – это всегда о легкости и удивительном вкусе. Даже во время поста вам будет чем себя порадовать.

Главное преимущество салатов, где основу составляет пекинская капуста – они не требуют никаких затрат, ни времени, ни денег, ни усилий. Совсем немного старания – и вкусный салат уже на столе. Это именно то, что надо на период поста, рассказывает портал Fajne gotowanie.

Как приготовить постный салат с пекинской капустой?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пекинской капусты;

– 30 граммов свежего укропа;

– 30 граммов зеленого лука;

– 200 граммов брокколи;

– 200 граммов огурца;

– 200 граммов яблока;

– 200 граммов болгарского перца;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– соль, перец, чеснок, сахар, яблочный уксус по вкусу.

Салат из "пекинки" – это всегда вкусно

Приготовление:

Подготовьте брокколи, разобрав ее на мелкие соцветия и слегка отварив до мягкости. Пекинскую капусту превратите в тонкую соломку, а сладкий перец, предварительно удалив сердцевину, измельчите аккуратными кубиками. Также очистите от кожуры яблоко и нарежьте его аналогичными кусочками. Мелко нашинкуйте свежую зелень укропа и лук. Соедините все подготовленные компоненты в большой салатнице. Для заправки добавьте соль, молотый перец, щепотку сахара и уксус, а также пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте блюдо, чтобы специи и аромат чеснока равномерно распределились.

Какую пекинскую капусту покупать на салат?

Выбирайте кочаны со светло-зелеными или почти белыми листьями. Если капуста слишком темная, она может быть жесткой. Листья должны быть плотными и упругими. Если они выглядят вялыми или имеют подсохшие края, салат не будет приятно хрустеть, подсказывает портал Moje gotowanie.

Лучше всего покупать кочаны среднего размера. Кочан должен быть тяжелым – это признак сочности. А еще важно убедиться, что на капусте нет мелких черных пятен, они свидетельствуют о грибке или неправильном хранении.

