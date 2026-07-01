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1 июля, 18:20
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Прозрачный чизкейк без духовки: ягоды под желе делают десерт просто невероятным

Лилия Имбировская-Сиваковская

Чизкейк без выпечки удобно готовить летом, когда не хочется включать духовку, а десерт все равно нужен. Основа из печенья и фрукты придают этому лакомству неповторимый вкус.

Прозрачное желе хорошо фиксирует декор и обязательно произведет "вау-эффект" на гостей. Главное – дать каждому слою достаточно времени в холодильнике, тогда чизкейк легко нарежется и будет иметь ровный срез, сообщает Nata.cooking.

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Как приготовить прозрачный чизкейк без выпечки?

  • Время: 30 минут + 4–7 часов на застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 200 граммов печенья; 
– 1 столовая ложка какао; 
– 70 граммов сливочного масла; 
– 600 граммов крем-сыра; 
– 100–125 граммов сахарной пудры; 
– 8 граммов ванильного сахара; 
– 200 миллилитров сливок жирностью 33%; 
– цедра 1 лайма; 
– 15 граммов желатина; 
– 75 миллилитров воды; 
– 1 пачка прозрачного желе; 
– ягоды или фрукты по вкусу.

Что добавить в прозрачный чизкейк: смотрите видео

Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку, добавьте какао и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте массу, переложите в форму или кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и сформируйте ровную основу.
  2. Поставьте форму в холодильник. Для сырного слоя залейте желатин холодной водой и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. После этого растопите его до жидкого состояния, но не кипятите.
  3. Отдельно смешайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки и цедру лайма. Взбейте массу блендером 2 – 3 минуты до однородности.
  4. Добавьте растопленный желатин и еще раз перемешайте. Вылейте сырную массу на охлажденную основу и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы слой застыл.
  5. Прозрачное желе залейте кипятком в соответствии с инструкцией на упаковке, перемешайте и охладите до комнатной температуры. На застывший чизкейк выложите ягоды или фрукты.
  6. Сначала залейте их желе примерно до середины, поставьте десерт в морозилку на 15 минут, после чего влейте оставшееся желе.
  7. Переставьте чизкейк в холодильник на 3 – 5 часов до полного застывания.

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