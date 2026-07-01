Прозрачный чизкейк без духовки: ягоды под желе делают десерт просто невероятным

Чизкейк без выпечки удобно готовить летом, когда не хочется включать духовку, а десерт все равно нужен. Основа из печенья и фрукты придают этому лакомству неповторимый вкус.

Прозрачное желе хорошо фиксирует декор и обязательно произведет "вау-эффект" на гостей. Главное – дать каждому слою достаточно времени в холодильнике, тогда чизкейк легко нарежется и будет иметь ровный срез, сообщает Nata.cooking. Интересно : Шоколадный кекс в микроволновке: яркий десерт за считанные минуты Как приготовить прозрачный чизкейк без выпечки? Время : 30 минут + 4–7 часов на застывание

: 30 минут + 4–7 часов на застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 1 столовая ложка какао;

– 70 граммов сливочного масла;

– 600 граммов крем-сыра;

– 100–125 граммов сахарной пудры;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 200 миллилитров сливок жирностью 33%;

– цедра 1 лайма;

– 15 граммов желатина;

– 75 миллилитров воды;

– 1 пачка прозрачного желе;

– ягоды или фрукты по вкусу. Что добавить в прозрачный чизкейк: смотрите видео Приготовление: Печенье измельчите в крошку, добавьте какао и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте массу, переложите в форму или кольцо диаметром 18 – 20 сантиметров и сформируйте ровную основу. Поставьте форму в холодильник. Для сырного слоя залейте желатин холодной водой и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. После этого растопите его до жидкого состояния, но не кипятите. Отдельно смешайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар, сливки и цедру лайма. Взбейте массу блендером 2 – 3 минуты до однородности. Добавьте растопленный желатин и еще раз перемешайте. Вылейте сырную массу на охлажденную основу и поставьте в холодильник на 1 – 2 часа, чтобы слой застыл. Прозрачное желе залейте кипятком в соответствии с инструкцией на упаковке, перемешайте и охладите до комнатной температуры. На застывший чизкейк выложите ягоды или фрукты. Сначала залейте их желе примерно до середины, поставьте десерт в морозилку на 15 минут, после чего влейте оставшееся желе. Переставьте чизкейк в холодильник на 3 – 5 часов до полного застывания.