Как правильно жарить рыбу: чтобы корочка была хрустящей, а мясо нежным

Жареная рыба часто получается или сухой или без аппетитной корочки. Вкус – это еще не все, ведь эстетика также имеет значение.

Причина почти всегда одна – нарушена техника жарки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet. Если знать интересные лайфхаки, рыба стабильно получается с хрустящей корочкой и сочной серединой.

Как пожарить рыбу?

Перед жаркой следует обязательно "промокнуть" рыбу бумажным полотенцем или салфетками. Влага – главный враг корочки. Такой продукт будет прилипать к сковороде и мешает подрумяниванию.

Аппетитно и ярко / Фото unsplash

Сковорода, на которой жарится рыба, должна быть хорошо и равномерно разогрета. Не стоит ставить сковороду сразу на "большой" газ. Температуру следует поднимать постепенно. Масло должно прогреться, но не дымиться. Если положить рыбу раньше – она начнет липнуть и рваться.

Также не стоит спешить переворачивать рыбу. Ей нужно время, чтобы "схватиться". Когда корочка сформировалась, кусок сам легко отходит от сковороды. Если приходится поддевать – значит, еще рано. На сковороде не стоит размещать много рыбы. Когда куски лежат слишком плотно, температура падает. Рыба начинает пускать сок, а вместо корочки, она начинает тушиться.

Как долго можно хранить рыбу?

Готовую жареную рыбу можно держать в холодильнике до 24 – 36 часов, пишет Moje gotowanie. Также следует помнить, что повторный разогрев почти всегда забирает хрусткость.

Держать рыбу нужно в контейнере отдельно от других продуктов, ведь она легко впитывает посторонние запахи.

