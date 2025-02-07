3 ингредиента и 30 минут: как легко приготовить сгущённое молоко дома

Сгущённое молоко многие помнят еще с детства. Правда, нынешняя магазинная сгущёнка несколько изменилась во вкусе. Но не проблема – всегда можно сделать домашнюю.

Для приготовления сгущёнки понадобится всего 3 ингредиента и 30 минут. Рецептом сгущённого молока в домашних условиях делится 24 Канал со ссылкой на Glamour. Читайте также Станет трендом вместо дубайского шоколада: готовим новый вирусный десерт в "стекле" Сгущённое молоко дома Время: 30 минут

30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 900 граммов сахара;

– 3 литра молока;

– 1/5 чайная ложка соды. Приготовление: В кастрюлю залейте молоко, добавьте сахар и соду.

Поставьте на огонь и перемешайте до полного растворения сахара. Доведите это все до кипения.

Когда жидкость закипит, огонь отрегулируйте так, чтобы кипение было интенсивным. Варите в течение 30 минут, постоянно помешивая.

Готовая сгущёнка должна немного остыть перед разливом в банки. После остывания она приобретет густую консистенцию. Приятного аппетита! Тоже интересно: вафельные трубочки с белковым кремом.