10 февраля, 17:30
Сочное, как никогда: готовим невероятное куриное филе, как шеф Ярославский на своей кухне
Куриное филе – простая и диетическая часть птицы. Существуют разные способы приготовления, включая жарку, варку или запекание. Главное, чтобы оно получилось нежным и сочным.
Как приготовить сочное куриное филе рассказывает 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского. Этот рецепт обещает удовлетворить каждого!
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Сочное куриное филе от Ярославского
- Время: 20 минут (маринование 4 – 6 часов)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного филе;
– 1 литр воды;
– 60 граммов соли;
– любимые специи;
– 3 зубчика чеснока;
– масло и сливочное масло для жарки.
Приготовление:
- Первый секрет сочного мяса – пресолтинг – выдержите филе в растворе соли. На 1 килограмм птицы возьмите 1 литр воды и до 60 граммов соли.
- Отдельно доведите до кипения 100 граммов воды и специи: черный и душистый горошек, лавровые листья, чеснок, розмарин и тимьян. А затем добавьте к основному раствору и положите еще 200 граммов льда для охлаждения.
- Окуните филе в раствор и отправьте на 4 – 6 часов в холодильник.
- Просоленное филе просушите салфеткой. На разогретой сковороде с маслом сперва обжарьте мясо до румяности с одной стороны (примерно 2 минут), а затем с другой стороны (еще 2 минуты).
- Повторите обжарку еще по 1 минуте с каждой стороны, снимите филе со сковороды и дайте ему отдохнуть 10 минут в теплом месте.
- После этого снова разогрейте сковороду, выложите филе, добавьте кусочек сливочного масла, травы по вкусу и раздавленные зубчики чеснока.
- Прогрейте мясо по 30 секунд с каждой стороны, активно поливая горячим маслом – готово.
Приятного аппетита!
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