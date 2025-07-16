Несколько дешевых ингредиентов – и готово: готовим суп с плавлеными сырками на все случаи жизни
- Суп с плавлеными сырками готовится быстро из простых и дешевых ингредиентов.
- Он никогда не надоедает и может стать решением на каждый день.
Приготовить вкусный суп можно быстро и с самыми простыми ингредиентами. Суп с плавлеными сырками одно из таких решений, и он точно заслуживает места в вашем кулинарном календаре.
Опытные хозяйки знают: суп с плавлеными сырками – это не только удовольствие для родных, но и существенная экономия времени и бюджета. Он требует только самых простых составляющих, но результат получается просто удивительным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт супа с плавлеными сырками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 плавленых сырка;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 3 картофелины;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– лавровый лист и специи по вкусу.
Приготовление:
Лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите на терке, а картофель нарежьте кубиками.
На сковороде растопите немного сливочного масла и обжарьте лук вместе с морковью до мягкости.
Добавьте измельченный чеснок и картофель, залейте все одним литром кипятка.
Через минуту положите лавровый лист, а еще через 10 минут натертый или мелко нарезанный плавленый сыр.
Варите суп под крышкой на слабом огне, пока сыр полностью не растает и не соединится с бульоном.
Приятного аппетита!
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