Торт без духовки за 15 минут: храните и наслаждайтесь: сохраняйте и наслаждайтесь

Выходные всегда дарят возможность насладиться чем-то особенным. Но это вовсе не означает, что свободное время надо тратить на кухне!

Чтобы побаловать себя сладеньким, не обязательно идти в кафе или долго колдовать у плиты. Сохраняйте рецепт портала "Господинька" и наслаждайтесь десертом без лишних хлопот.

Как быстро приготовить торт без выпекания?

Время : 15 минут + пропитка

: 15 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 200 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 260 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

крем:

– 2 яйца;

– 150 граммов сметаны;

– 170 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки крахмала;

– 450 миллилитров молока;

– 80 граммов сливочного масла.

Сладость без усилий / Фото "Господинька"

Приготовление:

Все ингредиенты для теста хорошо перемешиваем и делим на 8 частей. С каждой части раскатываем корж и обжариваем на сухой сковороде до золотистости. Неровные края срезаем и измельчаем – это будет посыпка. Взбиваем ингредиенты для крема, кроме масла и молока. Молоко нагреваем и добавляем постепенно, чтобы не свернулся яичный белок. В конце добавляем масло и хорошо перемешиваем. Перемазываем коржи кремом и посыпаем крошкой. Ставим на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался

Почему в крем лучше добавлять горячее молоко?

Заварной крем придаст вашему десерту вкуса и колорита. Благодаря горячему молоку в нем точно не будет никаких комочков, рассказывает Haps.

Под воздействием температуры мука и крахмал также лучше раскрывается, поэтому текстура вашего крема будет просто идеальной.

Чем еще полакомиться?