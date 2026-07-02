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2 июля, 16:15
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На прощание с клубничным сезоном: торт "Павлова", который стоит приготовить именно сейчас

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сезон клубники проходит быстро, и ближе к его завершению хочется использовать ягоды не только для варенья или простых десертов. Пока клубника еще сочная и ароматная, из нее хорошо приготовить что-нибудь эффектное.

"Павлова" как раз и держится на этом сочетании: хрустящая снаружи и нежная внутри основа из безе, сливочный крем и много свежей клубники сверху. Это тот десерт, который лучше не откладывать надолго, пока ягоды еще в сезоне, пишет ВВС.

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Как приготовить торт "Павлова" с клубникой?

  • Время: 1 час 30 минут + охлаждение
  • Порций: 8 – 10

Ингредиенты
– 6 яичных белков; 
– 350 граммов сахарной пудры; 
– 1 чайная ложка уксуса; 
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала; 
– 600 миллилитров сливок; 
– 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта; 
– 50 граммов сахарной пудры для крема; 
– 700 граммов клубники; 
– сахарная пудра для посыпки.

Клубничное наслаждение / Фото ВВС

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. Большой противень застелите пергаментом и нарисуйте на нем круг диаметром примерно 30 сантиметров. Внутри нарисуйте еще один круг диаметром около 15 сантиметров, чтобы получилась форма кольца.
  3. Яичные белки переложите в чистую сухую миску и взбивайте миксером до мягких пиков.
  4. Постепенно всыпайте сахарную пудру небольшими порциями и продолжайте взбивать на высокой скорости, пока масса не станет плотной, гладкой и блестящей.
  5. Уксус смешайте с кукурузным крахмалом до однородности, добавьте к белковой массе и осторожно перемешайте.
  6. Выложите безе на пергамент в пределах нарисованного кольца. Большой ложкой сформируйте сверху неглубокое углубление, чтобы после выпечки туда было удобно выложить крем и клубнику.
  7. Поставьте противень в духовку и сразу уменьшите температуру до 140 градусов. Выпекайте 1 час – 1 час 15 минут, пока снаружи безе не станет твердым, но останется светлым. После этого выключите духовку и оставьте основу внутри как минимум на 1 час, а лучше – до полного остывания.
  8. Для крема взбейте сливки с ванильным сахаром или ванильным экстрактом и сахарной пудрой до устойчивых пиков.
  9. Выложите крем в углубления на остывшей основе.
  10. Клубнику помойте, обсушите, удалите плодоножки и порежьте пополам или на четвертинки. Разложите ягоды поверх крема.
  11. Перед подачей слегка посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на порции.

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