На прощание с клубничным сезоном: торт "Павлова", который стоит приготовить именно сейчас
Сезон клубники проходит быстро, и ближе к его завершению хочется использовать ягоды не только для варенья или простых десертов. Пока клубника еще сочная и ароматная, из нее хорошо приготовить что-нибудь эффектное.
"Павлова" как раз и держится на этом сочетании: хрустящая снаружи и нежная внутри основа из безе, сливочный крем и много свежей клубники сверху. Это тот десерт, который лучше не откладывать надолго, пока ягоды еще в сезоне, пишет ВВС.
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Как приготовить торт "Павлова" с клубникой?
- Время: 1 час 30 минут + охлаждение
- Порций: 8 – 10
Ингредиенты:
– 6 яичных белков;
– 350 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
– 600 миллилитров сливок;
– 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта;
– 50 граммов сахарной пудры для крема;
– 700 граммов клубники;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Большой противень застелите пергаментом и нарисуйте на нем круг диаметром примерно 30 сантиметров. Внутри нарисуйте еще один круг диаметром около 15 сантиметров, чтобы получилась форма кольца.
- Яичные белки переложите в чистую сухую миску и взбивайте миксером до мягких пиков.
- Постепенно всыпайте сахарную пудру небольшими порциями и продолжайте взбивать на высокой скорости, пока масса не станет плотной, гладкой и блестящей.
- Уксус смешайте с кукурузным крахмалом до однородности, добавьте к белковой массе и осторожно перемешайте.
- Выложите безе на пергамент в пределах нарисованного кольца. Большой ложкой сформируйте сверху неглубокое углубление, чтобы после выпечки туда было удобно выложить крем и клубнику.
- Поставьте противень в духовку и сразу уменьшите температуру до 140 градусов. Выпекайте 1 час – 1 час 15 минут, пока снаружи безе не станет твердым, но останется светлым. После этого выключите духовку и оставьте основу внутри как минимум на 1 час, а лучше – до полного остывания.
- Для крема взбейте сливки с ванильным сахаром или ванильным экстрактом и сахарной пудрой до устойчивых пиков.
- Выложите крем в углубления на остывшей основе.
- Клубнику помойте, обсушите, удалите плодоножки и порежьте пополам или на четвертинки. Разложите ягоды поверх крема.
- Перед подачей слегка посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на порции.