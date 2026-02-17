Россияне снова пытались украсть рецепт торта: как приготовить знаменитый "Старый Львов"

Торт "Старый Львов" – это порция изысканности, которая превратит даже обычный день в праздник. Россияне пытались присвоить себе этот легендарный рецепт, ведь создать нечто подобное никогда не смогут.

Пирог "Старый Львов" – это авторское изобретение Леси Кравецкой. Поэтому попробуем насладиться его уникальным вкусом по рецепту самой автора, которым она поделилась на своем ютуб-канале.

Интересно Целая гора польского печенья за считанные минуты: к чаю всегда будет что подать

Как приготовить пляцок "Старый Львов"?

Время : 1 час 50 минут

: 1 час 50 минут Порции: 10

Ингредиенты:

для 2 белковых коржей:

– 6 яичных белков;

– 1 грамм соли;

– 150 граммов сахара;

– 300 граммов грецких орехов;

– 200 граммов чернослива без косточки;

– 60 граммов крахмала кукурузного;

для шоколадно-медовых коржей:

– 85 граммов меда;

– 180 граммов сахара;

– 120 граммов масла сливочного;

– 5 граммов соды;

– 6 желтков;

– 50 граммов какао-порошка;

– 420 граммов муки пшеничной;

для крема:

– 600 миллилитров молока;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов пудинга с ванильным вкусом;

– 20 граммов крахмала кукурузного;

– 350 граммов масла сливочного;

– 100 граммов сгущенного вареного молока;

– 15 миллилитров коньяка;

– 3 грамма растворимого кофе;

для глазури:

– 90 граммов молочного шоколада;

– 20 граммов сметаны 20%.

Готовим знаменитый пляцок, который вас покорит: видео

Приготовление:

К белкам добавьте соль и взбейте миксером до пышной пены. Не прекращая взбивать, подсыпайте сахар по одной ложке, после чего продолжайте взбивать не менее 5 минут, чтобы масса стала густой и устойчивой. Всыпьте кукурузный крахмал и перемешайте до полного объединения. Чернослив нарежьте кусочками и вместе с орехами осторожно вмешайте в белковую массу лопаткой. Форму с бортиками размером 18 на 28 сантиметров застелите пергаментом, выложите половину белковой массы и разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20 минут. Так же приготовьте второй корж. Параллельно переложите в кастрюлю мед, добавьте сахар и сливочное масло и поставьте на огонь. Помешивая, доведите смесь до кипения, затем снимите и дайте остыть примерно 2 минуты. Всыпьте соду, перемешайте, добавьте желтки и разотрите ложкой до однородной массы. Перелейте медовую смесь в миску, добавьте какао и перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку и замесите эластичное тесто. Разделите его на 6 частей, сформируйте шарики, выложите на тарелку, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте. Каждый шарик раскатайте между двумя листами пергамента по размеру формы, переложите корж в форму вместе с нижним пергаментом и наколите вилкой. В ипекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 5 минут, так же приготовьте все 6 коржей. Края ровно обрежьте, а обрезки измельчите в крошку. Для крема в сотейник налейте молоко, добавьте сахар, пудинг и крахмал, после чего размешайте венчиком до исчезновения комочков. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения, проварите 1 минуту и снимите с плиты. Накройте молочную массу пленкой в контакт и оставьте остыть до комнатной температуры. Сливочное масло комнатной температуры взбивайте миксером 6 – 7 минут, далее постепенно, по одной столовой ложке, вводите остывшую молочную массу, не прекращая взбивания – крем должен получиться пышным и нежным. Разделите крем на 7 частей, к 4 частям добавьте сгущенное молоко и взбейте миксером до гладкой консистенции. В коньяк всыпьте растворимый кофе, размешайте и введите эту смесь в крем со сгущенным молоком, после чего снова перемешайте – должен получиться карамельный крем. Для сбора пляцка в форму, в которой выпекались коржи, выложите один шоколадный корж, смажьте его 1/3 частью белого крема и накройте вторым шоколадным коржом, который смажьте карамельным кремом. Сверху положите белковый корж, смажьте карамельным кремом и накройте третьим шоколадным коржом, далее нанесите белый крем. Выложите четвертый шоколадный корж, смажьте карамельным кремом, сверху положите второй белковый корж и также смажьте карамельным кремом. Далее выложите пятый шоколадный корж, смажьте белым кремом и накройте последним шоколадным коржом, перевернув его нижней стороной вверх. Накройте пирог кухонной доской, поставьте груз весом 1 килограмм и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 часа. Для глазури в сотейник поломайте шоколад, добавьте сметану и прогревайте на небольшом огне, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растопится и масса не станет однородной. Теплую глазурь нанесите на верхний корж, разровняйте и посыпьте крошкой, накройте пирог пленкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

Как не испортить крем?

Есть одна распространенная ошибка в приготовлении крема, которая испортит результат. Это – разная температура ингредиентов, рассказывает портал Kuchnia.

Если заварная основа будет хотя бы немного теплее масла, или если вы возьмете масло прямо из холодильника, крем мгновенно "расслоится". Чтобы этого не произошло, и масло, и заварная масса должны быть одинаковой комнатной температуры.

Что еще вкусного приготовить?