Сезон черной смородины быстро заканчивается: вот 3 вида варенья, которые стоит приготовить прямо сейчас

У черной смородины короткий сезон, поэтому с ней лучше не тянуть. Часть ягод можно оставить для компотов или заморозки, но, без сомнения, лучше всего из смородины получается именно варенье.

Чтобы заслужить статус "идеального", он должен быть – быстрым, густым или таким, чтобы потом хорошо держался в выпечке, сообщает "Вкусно и красиво дома". Выберите вариант в зависимости от того, как именно планируете использовать заготовку зимой. Интересно: Не добавляйте мед и орехи в каждый сыр: эксперт назвала ошибки, которые портят сырную тарелку Как приготовить варенье "Пятиминутка" из черной смородины? Время : 20–25 минут

: 20–25 минут Порций: 2 банки по 500 миллилитров Ингредиенты:

– 1 килограмм черной смородины;

– 500 граммов сахара;

– 100 миллилитров холодной воды. Как сварить вкусное варенье из смородины: смотрите видео Приготовление: Черную смородину переберите, хорошо вымойте и удалите плодоножки. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю для варки, добавьте сахар и влейте холодную воду. Хорошо перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился между ягодами. Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения. После закипания убавьте огонь до минимального и варите ровно 5 минут, постоянно помешивая. Пену снимать не обязательно. На слабом огне ягоды лучше сохраняют форму и не развариваются. Горячее варенье сразу разлейте по стерилизованным банкам: сначала постарайтесь положить больше ягод, а сверху долейте сироп. Закройте банки прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания. После этого перенесите варенье в подвал или храните в темном прохладном месте. Как приготовить густое варенье из черной смородины для пирогов? Время : 35–40 минут

: 35–40 минут Порций: примерно 1,5 литра Ингредиенты:

– 1,5 килограмма черной смородины;

– 1 килограмм сахара. Приготовление: Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл смородину. Поставьте посуду на небольшой огонь и дождитесь закипания. С момента закипания варите варенье 20 минут. Во время варки будет появляться много пены – снимайте ее, чтобы готовое варенье имело более чистый вид. Регулярно перемешивайте массу, особенно ближе к концу варки. Через 20 минут горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания. Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,5 литра варенья, то есть 3 банки по 500 миллилитров. После остывания оно становится густым, поэтому хорошо подходит для тертых пирогов, булочек и другой выпечки. Храните заготовку в подвале или в темном шкафу при комнатной температуре. Как приготовить густой джем из черной смородины? Время: 45–60 минут

45–60 минут Порций: примерно 1 литр джема Ингредиенты:

– 1,5 килограмма черной смородины;

– 1,5 килограмма сахара. Приготовление: Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте 500 граммов сахара и хорошо перемешайте. Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения. После закипания проварите ягоды 5 минут, чтобы они стали мягкими. На этом этапе пену снимать не нужно. Выключите огонь и порциями перетрите горячие ягоды через сито, отделяя сок и мякоть от кожицы и косточек. Жмых можно не выбрасывать, а оставить для компотов. Полученную смородиновую массу перелейте обратно в кастрюлю, добавьте еще 1 килограмм сахара и хорошо перемешайте. Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Пену, которая будет появляться во время варки, снимайте, чтобы джем получился чище и гладче. С момента закипания варите примерно 20 минут, пока масса немного не уварится. Горячий джем будет жидковатым, но после остывания быстро загустеет. Разлейте его в стерилизованные банки, закройте проваренными крышками и оставьте до полного остывания. Из этого количества ингредиентов получается примерно 1 литр густого джема.