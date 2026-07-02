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2 июля, 20:21
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Сезон черной смородины быстро заканчивается: вот 3 вида варенья, которые стоит приготовить прямо сейчас

Лилия Имбировская-Сиваковская

У черной смородины короткий сезон, поэтому с ней лучше не тянуть. Часть ягод можно оставить для компотов или заморозки, но, без сомнения, лучше всего из смородины получается именно варенье.

Чтобы заслужить статус "идеального", он должен быть – быстрым, густым или таким, чтобы потом хорошо держался в выпечке, сообщает "Вкусно и красиво дома". Выберите вариант в зависимости от того, как именно планируете использовать заготовку зимой.

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Как приготовить варенье "Пятиминутка" из черной смородины?

  • Время: 20–25 минут
  • Порций: 2 банки по 500 миллилитров

Ингредиенты
– 1 килограмм черной смородины; 
– 500 граммов сахара; 
– 100 миллилитров холодной воды.

Как сварить вкусное варенье из смородины: смотрите видео

Приготовление:

  1. Черную смородину переберите, хорошо вымойте и удалите плодоножки.
  2. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю для варки, добавьте сахар и влейте холодную воду.
  3. Хорошо перемешайте, чтобы сахар равномерно распределился между ягодами. Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения.
  4. После закипания убавьте огонь до минимального и варите ровно 5 минут, постоянно помешивая.
  5. Пену снимать не обязательно.
  6. На слабом огне ягоды лучше сохраняют форму и не развариваются.
  7. Горячее варенье сразу разлейте по стерилизованным банкам: сначала постарайтесь положить больше ягод, а сверху долейте сироп.
  8. Закройте банки прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания.
  9. После этого перенесите варенье в подвал или храните в темном прохладном месте.

Как приготовить густое варенье из черной смородины для пирогов?

  • Время: 35–40 минут
  • Порций: примерно 1,5 литра

Ингредиенты: 
– 1,5 килограмма черной смородины; 
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  1. Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек.
  2. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл смородину.
  3. Поставьте посуду на небольшой огонь и дождитесь закипания.
  4. С момента закипания варите варенье 20 минут.
  5. Во время варки будет появляться много пены – снимайте ее, чтобы готовое варенье имело более чистый вид.
  6. Регулярно перемешивайте массу, особенно ближе к концу варки. Через 20 минут горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам, закройте прокипяченными крышками и оставьте до полного остывания.
  7. Из этого количества ингредиентов получается примерно 1,5 литра варенья, то есть 3 банки по 500 миллилитров.
  8. После остывания оно становится густым, поэтому хорошо подходит для тертых пирогов, булочек и другой выпечки.
  9. Храните заготовку в подвале или в темном шкафу при комнатной температуре.

Как приготовить густой джем из черной смородины?

  • Время: 45–60 минут
  • Порций: примерно 1 литр джема

Ингредиенты
– 1,5 килограмма черной смородины; 
– 1,5 килограмма сахара.

Приготовление:

  1. Черную смородину переберите, помойте и очистите от плодоножек.
  2. Переложите ягоды в широкую миску или кастрюлю, добавьте 500 граммов сахара и хорошо перемешайте.
  3. Поставьте посуду на огонь и доведите смородину до кипения.
  4. После закипания проварите ягоды 5 минут, чтобы они стали мягкими.
  5. На этом этапе пену снимать не нужно.
  6. Выключите огонь и порциями перетрите горячие ягоды через сито, отделяя сок и мякоть от кожицы и косточек.
  7. Жмых можно не выбрасывать, а оставить для компотов.
  8. Полученную смородиновую массу перелейте обратно в кастрюлю, добавьте еще 1 килограмм сахара и хорошо перемешайте.
  9. Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения.
  10. Пену, которая будет появляться во время варки, снимайте, чтобы джем получился чище и гладче. С момента закипания варите примерно 20 минут, пока масса немного не уварится.
  11. Горячий джем будет жидковатым, но после остывания быстро загустеет.
  12. Разлейте его в стерилизованные банки, закройте проваренными крышками и оставьте до полного остывания.
  13. Из этого количества ингредиентов получается примерно 1 литр густого джема.

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