Нужен лишь кусочек стекла: как за секунду проверить качество сметаны

Сметана – это продукт, который всегда есть в нашем холодильнике. Поэтому крайне важно быть уверенным, что он надлежащего качества.

Когда на рынке много производителей, хочется иметь гарантию, что в вашем холодильнике продукция надежного производителя. 24 Канал предлагает воспользоваться подсказкой Ukr.Media и проверить качество приобретенной сметаны.

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Как проверить качество сметаны

Недобросовестные производители используют немало уловок, чтобы придать своей продукции надлежащий вид. Однако опытных хозяек им все равно не обмануть.

Продукты должны быть качественными / Фото Freepik

Проверить качество сметаны можно с помощью обычного зеркальца. Нанесите продукт на стекло: он должен образовать ровный слой. Если образовались разводы – вам лучше покупать сметану другого производителя.

Еще один надежный способ – горячая вода. Опустите ложку сметаны в кипяток: хорошая сметана отлично растворяется, а плохая осядет на дно.

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