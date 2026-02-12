Как проверить качество колбасы: вы теперь всегда будете покупать только лучший продукт
- Проверить качество колбасы можно согнув кусочек: натуральная колбаса не треснет, а перенасыщенная добавками - будет крошиться.
- Для проверки качества можно окунуть колбасу в кипяток: качественный продукт немного изменит цвет, а низкосортный начнет терять форму.
Колбаса – это продукт ежедневного потребления, который всегда есть в нашем холодильнике. Именно поэтому стоит будет всегда уверенными в ее качестве.
Обычно мы доверяем производителям и надеемся, что они заботятся о своих потребителях. Но стоит обратить внимание на несколько параметров, чтобы точно убедиться в высоком качестве продукта, отмечает Pysznosci.
На что обращать внимание при покупке колбасы?
Наибольшее избыточное количество крахмала, который добавляют для веса. Проверить его наличие можно обычным тестом: попробуйте сложить кусочек колбасы пополам. Натуральный продукт останется целым и просто согнется благодаря упругости мясных волокон, тогда как перенасыщенное добавками изделие начнет трескаться или крошиться.
Качество колбасы очень легко проверить / Фото Freepik
Следующим шагом станет проверка плотности: погрузите кусочек в воду. Настоящее мясо сразу опустится на дно, а вот соевый суррогат будет держаться на поверхности.
Еще один показательный эксперимент можно провести с помощью кипятка. Хорошая вареная колбаса после погружения в горячую воду лишь немного изменит оттенок на более светлый, тогда как низкосортный продукт начнет стремительно терять форму, развариваться или даже окрашивать жидкость.
Как проверить подлинность цвета продукта?
А в этом случае поможет спирт или водка. Оставьте в них ломтик колбасы на 10 минут, советует портал Smakosze.
Если жидкость приобретет розовый оттенок, то в продукт точно добавляли искусственные красители, ведь у качественного изделия спирт останется кристально прозрачным.
А как насчет пряностей?
В колбасу часто добавляют травы и пряности, чтобы усилить вкус и запах. Однако если запах слишком выразительный – это должно настораживать.
Это популярная хитрость, когда сырье уже не слишком свежее или используется немало заменителей. В этом случае лучше рассмотреть другую продукцию.
