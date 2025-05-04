Не надо рисковать: как проверить не скисло ли молоко – надежные способы без питья
- Свежесть молока можно проверить по запаху, консистенции, добавлением соды или кипячением.
- Пена при добавлении соды или свертывание при кипячении указывают на то, что молоко несвежее.
Конечно, наиболее надежным способом проверить свежесть молока будет проба на вкус. Но не стоит рисковать почувствовать неприятный привкус – можно пойти другими путями.
Есть несколько способов, которые позволят определить свежесть молока. В какой последовательности их использовать – рассказывает 24 Канал. Не стоит портить себе день и пробовать его на вкус, кислое молоко вряд ли подарит удовольствие.
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Как проверить свежесть молока
Самый первый сигнал – это запах. Если он резкий и кисловатый, то молоко уже несвежее. Далее проверяем констентность: неравномерное сгущение и вкрапления не имеют ничего общего со свежестью.
Однако случается, что молоко только начало киснуть, поэтому запах и консистенция еще вполне соответствуют границам нормы. Что же делать в таком случае?
Проще всего всыпать в половину стакана молока пол чайной ложки соды. Если появилась пена – молоко уже несвежее. Также можно прокипятить небольшое количество молока, свежее молоко не свернется.
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