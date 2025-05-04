Не надо рисковать: как проверить не скисло ли молоко – надежные способы без питья

Конечно, наиболее надежным способом проверить свежесть молока будет проба на вкус. Но не стоит рисковать почувствовать неприятный привкус – можно пойти другими путями.

Есть несколько способов, которые позволят определить свежесть молока. В какой последовательности их использовать – рассказывает 24 Канал. Не стоит портить себе день и пробовать его на вкус, кислое молоко вряд ли подарит удовольствие.

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Как проверить свежесть молока

Самый первый сигнал – это запах. Если он резкий и кисловатый, то молоко уже несвежее. Далее проверяем констентность: неравномерное сгущение и вкрапления не имеют ничего общего со свежестью.

Свежесть молока проверяется за секунду / Фото Freepik

Однако случается, что молоко только начало киснуть, поэтому запах и консистенция еще вполне соответствуют границам нормы. Что же делать в таком случае?

Проще всего всыпать в половину стакана молока пол чайной ложки соды. Если появилась пена – молоко уже несвежее. Также можно прокипятить небольшое количество молока, свежее молоко не свернется.

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