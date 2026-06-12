12 июня, 18:19
Даже большая кастрюля опустеет за считанные минуты: самое простое сезонное рагу из кабачков
Кабачки позволяют быстро и вкусно накормить даже большую семью. Это тот ингредиент, который нравится абсолютно всем.
Рагу — это отличное решение после тяжелого дня, когда не хочется стоять у плиты, но нужно собрать близких за столом. А с кабачками оно получается особенно аппетитным, рассказывает cook_with_me_at_home.
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Как приготовить рагу из кабачков?
Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 1 столовая ложка масла гхи;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 перец;
– 4 зубчика чеснока;
– 6 помидоров;
– специи: соль, молотый перец, хмели-сунели;
– лавровый лист;
– зелень;
заливка:
– 200 граммов сметаны;
– 150 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка муки.
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Приготовление:
- Небольшие молодые кабачки нарежьте полукольцами и подрумяньте с обеих сторон на сухой сковороде.
- Отдельно на сливочном масле обжарьте измельченный лук, добавьте к нему ломтики моркови, кубики сладкого перца и рубленый чеснок, после чего готовьте все вместе в течение 5 минут.
- Далее выложите к овощам кубики помидоров и обжаренные кабачки, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10 минут.
- Добавьте специи с лавровым листом, прогрейте несколько минут и залейте смесью из сметаны, молока и муки.
- Тушите блюдо под крышкой еще 10 – 15 минут, периодически помешивая, а в конце добавьте свежую зелень, перемешайте и через пару минут снимите с огня.