Даже опытные хозяйки могут сомневаться: сколько раз можно морозить мясо

Замораживание помогает сохранить мясо свежим, но что делать, если продукт уже размораживался, можно ли положить его обратно в морозильник – рассказываем в материале.

Если мясо разморожено правильно – в холодильнике, без резких изменений температуры, – есть шанс, что его можно заморозить повторно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Healthline. Однако стоит помнить, что каждое замораживание ухудшает структуру мяса.

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Можно ли замораживать мясо дважды

Мясо часто замораживают, чтобы сохранить продукт в безопасности, если его не съесть сразу. Если мясо хранилось должным образом и медленно размораживалось в холодильнике, его можно безопасно повторно замораживать еще раз.

Однако следует знать, что его качество может ухудшиться. Важно правильно размораживать и хранить продукт. Лучше грамотно делить мясо на порции, чтобы не прибегать к повторной заморозке.

Как заморозить и разморозить мясо

Продукты, предназначенные для замораживания, требуют соответствующей подготовки. Мясо следует тщательно очистить от пленки и нарезать соответствующими кусками.

Самый практичный способ упаковать большие куски мяса – поместить их в пакеты (желательно те, что специально предназначены для замораживания). Пакеты нужно закрывать очень плотно – даже заклеив их скотчем.

Размораживайте мясо в той же упаковке, в которой оно было заморожено. Лучше всего выбрать медленное размораживание в холодильнике – так мясо сохранит все полезные свойства.

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