Гениальный способ нагреть еду без микроволновки: храните и пользуйтесь
Устали отмывать микроволновую печь? Тогда этот лайфхак точно пригодится!
Микроволновка – это удобно, но отмывать этот девайс занятие далеко не из самых приятных. Лучше избавить себя от лишних забот с лайфхаком, о котором рассказал TikTok tastenotalk.
Как разогреть еду без микроволновки?
Все, что вам нужно, это сковородка и металлическая крышечка для банки. Устанавливаем ее по центру сковороды и наливаем немного воды.
Гениальный способ греть еду: видео
Теперь осталось поставить тарелку на крышечку, включить плитку и накрыть сковородку крышкой. Уже через несколько минут ваше блюдо будет горячим и ароматным?
Почему лучше разогревать еду на пару?
Микроволновка может высушивать пищу, ведь разогревает ее изнутри. Зато пар исключает такой риск, рассказывает Przyslij przepis.
А еще вам не придется ничего мыть – пища не будет разбрызгиваться во все стороны. Ополаскиваем сковородку – и на кухне чистота!
