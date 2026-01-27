Гениальный способ нагреть еду без микроволновки: храните и пользуйтесь

Устали отмывать микроволновую печь? Тогда этот лайфхак точно пригодится!

Микроволновка – это удобно, но отмывать этот девайс занятие далеко не из самых приятных. Лучше избавить себя от лишних забот с лайфхаком, о котором рассказал TikTok tastenotalk.

Читайте также В какую сторону раскатывать тесто: простая ошибка портит выпечку

Как разогреть еду без микроволновки?

Все, что вам нужно, это сковородка и металлическая крышечка для банки. Устанавливаем ее по центру сковороды и наливаем немного воды.

Гениальный способ греть еду: видео

Теперь осталось поставить тарелку на крышечку, включить плитку и накрыть сковородку крышкой. Уже через несколько минут ваше блюдо будет горячим и ароматным?

Почему лучше разогревать еду на пару?

Микроволновка может высушивать пищу, ведь разогревает ее изнутри. Зато пар исключает такой риск, рассказывает Przyslij przepis.

А еще вам не придется ничего мыть – пища не будет разбрызгиваться во все стороны. Ополаскиваем сковородку – и на кухне чистота!

Что стоит приготовить?