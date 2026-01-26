Чтобы не получить плоскую выпечку, следует знать определенные секреты пишет The Chopping Block. Чаще всего причина не в рецепте – существует распространенная ошибка при раскатывании теста.

Как правильно раскатывать тесто?

Раскатывать слоеное тесто нужно только в одном направлении – от центра к краям, вперед и назад. Если делать боковые движения, то они разрушают слои. Именно поэтому скалку лучше всего вести контролируемо.

Давление должно быть равномерным и легким. Если сильно прижимать в одном месте, то масло между слоями будет растекаться. Структура исчезнет, а тесто может расплющиваться.

Тесто, с которым легко работать / Фото Unsplash

Перед началом раскатывания тесто стоит слегка "отбить" скалкой, несколькими короткими нажатиями по поверхности. Это помогает равномерно распределить холодное масло между слоями и предотвращает внезапные разрывы во время раскатывания. Такой прием часто используют пекари, когда работают с фабричным слоеным тестом после холодильника.

Раскатывать стоит на хорошо присыпанной мукой поверхности. Однако нельзя переборщить, лишняя мука мешает слоям сцепиться во время выпекания.

Тесто обязательно должно быть холодным. Если оно начинает размягчаться и липнуть – лучше убрать в холодильник на 10 – 15 минут.

Когда тесто лучше растягивать руками?

Если слоеное тесто уже раскатано до нужной толщины, но требует подгонки под форму, пишет Master class. Его лучше аккуратно растянуть руками, а не снова давить скалкой.

Это особенно важно для тартов и открытых пирогов. Руками также удобно выравнивать края или подгонять тесто в углах формы.

Делать это следует медленно, без резких движений, работая с холодным тестом. Так слои останутся целыми – и выпечка поднимется именно так, как надо.

Что категорически нельзя делать со слоеным тестом?

Ни в коем случае нельзя агрессивно размораживать тесто в микроволновке или возле батареи. Все слои слипнутся и магия просто исчезнет.

Духовка должна быть хорошо разогретой, чтобы жир не вытекал раньше.

Что стоит приготовить?