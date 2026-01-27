Мікрохвильовка – це зручно, але відмивати цей девайс заняття далеко не з найприємніших. Краще позбавити себе зайвих турбот з лайфхаком, про який розповів TikTok tastenotalk.

Як розігріти їжу без мікрохвильовки?

Усе, що вам потрібно, це сковорідка та металева кришечка для банки. Встановлюємо її по центру пательні та наливаємо трохи води.

Геніальний спосіб гріти їжу: відео

Тепер залишилося поставити тарілку на кришечку, увімкнути плитку та накрити сковорідку кришкою. Вже за кілька хвилин ваша страва буде гарячою і ароматною?

Чому краще розігрівати їжу на пару?

Мікрохвильовка може висушувати їжу, адже розігріває її зсередини. Натомість пара унеможливлює такий ризик, розповідає Przyslij przepis.

А ще вам не доведеться нічого мити – їжа не буде розбризкуватися на всі боки. Ополіскуємо сковорідку – і на кухні чистота!

