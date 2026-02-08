Этот борщ даже свекровь расхвалит: рецепт от шефа, отточенный до идеала

Борщ – гордость нашей кухни, и у каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. Так когда за дело берется шеф, то результат точно будет на самом высоком уровне.

Борщ – это культурный код украинцев, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый готовит его на собственный лад. Однако у ресторанного подхода есть свои преимущества. Это точность, технологии и баланс вкуса, рассказал шеф Алексей Огородник.

Как приготовить очень вкусный борщ?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов свеклы;

– 200 граммов моркови;

– 200 граммов лука;

– 500 граммов капусты;

– 600 граммов картофеля;

бульон:

– 1,5 килограмма свиных ребер;

– 1 луковица;

– 2 моркови;

– 2 – 3 стебля сельдерея;

– 2 – 3 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– 4 литра воды;

заправка:

– 210 граммов томатной пасты;

– 30 – 50 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки уксуса;

– вода – чтобы полнисию покрыла свеклу;

дополнительно:

– 400 граммов фасоли;

– 100 граммов сала;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– по пучку укропа и петрушки;

– соль, сахар, перец и уксус по вкусу;

подача:

– сметана.

Приготовление:

Приготовление настоящего борща начинается с насыщенного бульона, для которого ребра вместе с морковью и луком сначала запекают в духовке при 220 градусов в режиме гриля до появления аппетитной золотистой корочки. После этого подпеченные ингредиенты перекладывают в кастрюлю, заливают четырьмя литрами холодной воды, добавляют сельдерей со специями и томят около часа, пока мясо не станет совсем мягким, после чего его вместе с овощами вынимают из жидкости. Отдельное внимание стоит уделить овощной базе: морковь, свеклу и лук шинкуют тонкой соломкой. Сначала на разогретой сковороде пассеруют лук с морковью, добавив щепотку соли и сахара для легкого карамельного привкуса, а свеклу обжаривают отдельно всего несколько минут. К ней обязательно добавляют порцию качественной томатной пасты, прогревают ее, сбалансируют вкус уксусом, солью и сахаром, а затем, влив пол литра воды, тушат овощ полчаса до полной мягкости. В готовый бульон сначала отправляют картофель, дают ей прокипеть несколько минут, а затем добавляют свежую капусту со свеклой и овощную зажарку. Следом в кастрюлю возвращают мясо, уже отделенное от костей, добавляют нежную фасоль и тушеную свеклу. Финальным штрихом, что придает блюду аутентичного вкуса, становится пастообразная смесь из сала, чеснока и зелени, перебитая в блендере с несколькими ложками воды. После ее добавления борщ доводят до кипения, выключают огонь и окончательно корректируют баланс кислоты, соли и сладости. Блюдо обязательно должно настояться хотя бы 30 минут, а лучше – целую ночь, чтобы вкус стал максимально глубоким.

Какая самая большая ошибка в приготовлении борща?

Все хозяйки здесь единогласны – дать блюду кипеть после добавления свеклы. Это будет иметь сразу несколько негативных последствий, рассказывает портал Shuba.

Свекла потеряет цвет, и в результате вы получите оранжевый суп. Именно эта ошибка часто выдает тех, кто варит борщ впервые.

