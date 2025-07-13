Такие "как на базаре": невероятно сочные чебуреки, которые удаются всем
- Чебуреки известны своей сочностью и аппетитностью.
- Для максимального удовольствия можно поэкспериментировать с начинкой, смешав несколько видов мяса.
Сочный чебурек способен вызвать неистовый аппетит абсолютно у всех. Нож не тесто, сочное мясо и бульон, который так и стекает по пальцам – перед этим просто невозможно устоять.
Для того чтобы удовольствие было максимальным, вы можете поэкспериментировать с начинкой на ваш вкус, даже смешать несколько сортов мяса. И не забудьте ароматную зелень – она придаст блюду характерного колорита, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт чебуреков
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм муки;
– 400 граммов воды;
– 100 граммов масла;
– 1 чайная ложка соли;
для начинки:
– 600 граммов говяжьего фарша;
– 200 граммов говяжьего жира;
– 1 ложка соли;
– 500 граммов воды;
– кинза;
– зелёный лук;
– чили;
– чеснок;
– 50 граммов соевого соуса;
– 1 чайная ложка ворчестера.
Приготовление:
Для теста соединяем муку, кипяток, соль и растительное масло. Замешиваем тесто до эластичности, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем "отдохнуть".
Тем временем готовим начинку: смешиваем говяжий фарш с жиром, добавляем мелко нарезанные другие ингредиенты, приправляем специями и хорошо перемешиваем.
Готовое тесто раскатываем, делим на части и формируем чебуреки. В центр каждого кладем начинку, после чего тщательно залепляем края.
Жарим чебуреки на горячей сковороде с достаточным количеством масла до румяной корочки с обеих сторон.
Готовые изделия выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишек жира, и подаем горячими.
Приятного аппетита!
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