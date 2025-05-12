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12 мая, 12:40
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Точно вкуснее и полезнее, чем в магазине: классический рецепт домашнего майонеза

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашний майонез – это соус, готовить который должны уметь все. Это занимает всего несколько минут, а резульат получается просто непревзойденным.

Да, домашний майонез хранится не так долго, как магазинный, но вы точно будете уверены в его пользе и отсутствии консервантов и красителей. 24 Канал предлагает классический рецепт, который занимает минимум времени.

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Классический рецепт домашнего майонеза

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль и сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. Разбейте свежее яйцо в высокую емкость, добавьте соль и сахар.

  2. Погрузите блендер в емкость и взбивайте все до однородной консистенции.

  3. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливайте масло, пока не достигнете нужной густоты.

  4. Когда масса загустеет, добавьте лимонный сок и взбивайте еще около минуты, пока все не станет однородным.

  5. Переложите полученную смесь в стеклянную банку, плотно закройте и дайте остыть.

Приятного аппетита!

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