Точно вкуснее и полезнее, чем в магазине: классический рецепт домашнего майонеза

Домашний майонез – это соус, готовить который должны уметь все. Это занимает всего несколько минут, а резульат получается просто непревзойденным.

Да, домашний майонез хранится не так долго, как магазинный, но вы точно будете уверены в его пользе и отсутствии консервантов и красителей. 24 Канал предлагает классический рецепт, который занимает минимум времени. Не пропустите Она будет просто непревзойденная: как выбирать и готовить спаржу – советы победительницы "МастерШеф" Классический рецепт домашнего майонеза Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– соль и сахар по вкусу. Приготовление: Разбейте свежее яйцо в высокую емкость, добавьте соль и сахар. Погрузите блендер в емкость и взбивайте все до однородной консистенции. Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливайте масло, пока не достигнете нужной густоты. Когда масса загустеет, добавьте лимонный сок и взбивайте еще около минуты, пока все не станет однородным. Переложите полученную смесь в стеклянную банку, плотно закройте и дайте остыть. Приятного аппетита! Окрошка получится невероятной: с какими ингредиентами стоит поэкспериментировать.