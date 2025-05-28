Всего 10 минут на целую банку: самый быстрый рецепт домашнего майонеза

Домашний майонез набирает все большую популярность. Он полезнее магазинного аналога, а на его приготовление нужны считанные минуты.

Для приготовления домашнего майонеза нужны элементарные ингредиенты, но он порадует вас вкусом и идеально дополнит салаты и другие блюда. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала "На пенсии", к которому можно обращаться хоть каждый день.

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Рецепт домашнего майонеза

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 150 миллилитров масла;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка горчицы;

– пол чайной ложки сахара;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– специи по вкусу (но без соли).

Приготовление:

В высокую банку или другую удобную посудину наливаем масло. Вкладываем горчицу, не перемешивая компоненты. Аккуратно вбиваем яйцо, следя, чтобы желток остался целым. Опускаем блендер до самого дна, чтобы желток оказался внутри лезвия. Включив прибор, держим его неподвижно примерно 5 – 10 секунд, затем взбиваем еще 10 секунд, постепенно поднимая вверх для равномерного смешивания.

Приятного аппетита!

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