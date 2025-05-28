Всего 10 минут на целую банку: самый быстрый рецепт домашнего майонеза
- Домашний майонез становится популярнее благодаря своей полезности по сравнению с магазинным.
- Приготовление домашнего майонеза занимает всего несколько минут.
Домашний майонез набирает все большую популярность. Он полезнее магазинного аналога, а на его приготовление нужны считанные минуты.
Для приготовления домашнего майонеза нужны элементарные ингредиенты, но он порадует вас вкусом и идеально дополнит салаты и другие блюда. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала "На пенсии", к которому можно обращаться хоть каждый день.
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Рецепт домашнего майонеза
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 150 миллилитров масла;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка горчицы;
– пол чайной ложки сахара;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– специи по вкусу (но без соли).
Приготовление:
- В высокую банку или другую удобную посудину наливаем масло.
- Вкладываем горчицу, не перемешивая компоненты.
- Аккуратно вбиваем яйцо, следя, чтобы желток остался целым.
- Опускаем блендер до самого дна, чтобы желток оказался внутри лезвия.
- Включив прибор, держим его неподвижно примерно 5 – 10 секунд, затем взбиваем еще 10 секунд, постепенно поднимая вверх для равномерного смешивания.
Приятного аппетита!
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