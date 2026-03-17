Печенье "Три горсти" без весов и миксера: самый простой рецепт домашнего лакомства
Если захотелось сладенького – не нужно мчаться в магазин. Достаточно самых простых ингредиентов, чтобы добавить чаепитию колорита.
Домашнее печенье – это не только очень вкусно, а еще и невероятно легко. Даже не надо весов и миксера, ведь здесь все понятно на интуитивном уровне, рассказывает издание "Кураж".
Как быстро приготовить домашнее печенье?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– горсть муки;
– горсть сахара;
– кусочек мягкого сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– щепотка соды.
Приготовление:
- Соедините по горсти муки и сахара с порцией мягкого масла и перетрите все руками до состояния мелкой крошки.
- Добавьте яйцо, щепотку соли и соды, после чего замесите эластичное тесто, что не прилипает к пальцам.
- Сформируйте из массы небольшие шарики, прижмите их ладонью и по желанию нанесите узор вилкой.
- Выпекайте на сухом противне при 180 градусах 15 – 20 минут до появления золотистых краев.
- Для пикантности можно добавить в тесто цедру лимона или ваниль.
Чем можно заменить пшеничную муку?
Замена части пшеничной муки на овсяную не только добавляет печенью приятного орехового привкуса, но и делает его структуру более рассыпчатой и хрустящей, рассказывает Wszystkiego slodkiego.
Овсянка содержит больше клетчатки и полезных микроэлементов, что снижает гликемический индекс выпечки и обеспечивает длительное ощущение сытости. Для лучшего результата следует заменить примерно треть или половину объема пшеничной муки на овсяную мелкого помола или просто измельчить овсяные хлопья в кофемолке до состояния порошка.
В то же время овсяная мука не содержит столько клейковины, сколько пшеничная, поэтому тесто может стать несколько более хрупким. Чтобы оно держало форму, дайте ему отдохнуть 10 – 15 минут перед лепкой.
