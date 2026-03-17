Печиво "Три жмені" без ваги та міксера: найпростіший рецепт домашнього смаколика

Якщо закортіло солоденького – не потрібно мчати до магазину. Достатньо найпростіших інгредієнтів, аби додати чаюванню колориту.

Домашнє печиво – це не лише дуже смачно, а ще й неймовірно легко. Навіть не треба ваги та міксера, адже тут все зрозуміло на інтуїтивному рівні, розповідає видання "Кураж".

Читайте також Зі звичайної мівіни – два салати: бюджетні рецепти на швидку руку

Як швидко приготувати домашнє печиво?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– жменя борошна;

– жменя цукру;

– шматочок м’якого вершкового масла;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– дрібка соди.

Задоволення без зусиль

Приготування:

З’єднайте по жмені борошна та цукру з порцією м’якого масла й перетріть усе руками до стану дрібної крихти. Додайте яйце, дрібку солі та соди, після чого замісіть еластичне тісто, що не прилипає до пальців. Сформуйте з маси невеликі кульки, притисніть їх долонею та за бажанням нанесіть візерунок виделкою. Випікайте на сухому деку при 180 градусах 15 – 20 хвилин до появи золотистих країв. Для пікантності можна додати в тісто цедру лимона або ваніль.

Чим можна замінити пшеничне борошно?

Заміна частини пшеничного борошна на вівсяне не лише додає печиву приємного горіхового присмаку, а й робить його структуру більш розсипчастою та хрусткою, розповідає Wszystkiego slodkiego.

Вівсянка містить більше клітковини та корисних мікроелементів, що знижує глікемічний індекс випічки та забезпечує тривале відчуття ситості. Для найкращого результату варто замінити приблизно третину або половину об'єму пшеничного борошна на вівсяне дрібного помелу або просто подрібнити вівсяні пластівці у кавомолці до стану порошку.

Водночас вівсяне борошно не містить стільки клейковини, скільки пшеничне, тому тісто може стати дещо крихкішим. Щоб воно тримало форму, дайте йому відпочити 10 – 15 хвилин перед ліпленням.

Що ще смачного приготувати?