Без яиц и выпечки: готовим "хайповый" дубайский тирамису
Дубайский шоколад стал хитом социальных сетей, однако есть похожие десерты, которые куда легче в приготовлении. Например, дубайский тирамису, который позволит почувствовать особое наслаждение.
Сочетание шоколада и фисташек создает уникальную вкусовую гармонию, за которую мы так любим десерты. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Moje gotowanie и приготовить дубайский тирамису, который сделает из вас настоящую звезду кулинарии.
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Рецепт дубайского тирамису
- Время:
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов теста катаифи (300 – основа, 100 – украшение);
– 2 банки фисташкового крема (по 200 граммов);
– 2 упаковки маскарпоне (по 250 граммов);
– 1 маленькие сливки 36%;
– 1 белый шоколад;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– фисташки для посыпки;
шоколадная глазурь:
– черный шоколад;
– 100 миллилитров сливок 30%.
Приготовление:
- Разрежьте тесто катаифи на кусочки длиной 4 – 5 сантиметров.
- Выложите нарезанное тесто на сухую сковородку и обжаривайте, постоянно помешивая, до золотистого цвета.
- Добавьте фисташковый крем и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Разделите массу на 4 части. Отложите 1/3 для украшения торта.
- Выложите остальную массу на застеленную пергаментом форму для выпекания. Тщательно утрамбуйте и разровняйте. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
- Приготовьте творожный крем с маскарпоне: растопите белый шоколад в микроволновой печи или на водяной бане и оставьте остывать.
- Смешайте маскарпоне, сливки и 2 столовые ложки сахарной пудры. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте до получения однородной массы.
- Выложите крем на основу из теста катаифи и фисташкового крема. Разровняйте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
- Приготовьте шоколадную глазурь: в кастрюлю с толстым дном вылейте сливки, добавьте измельченный шоколад. Нагревайте, постоянно помешивая, до образования однородной массы без комочков.
- Слегка остывший шоколадный крем вылейте на корж и равномерно распределите по поверхности. Выложите остатки теста катаифи с фисташковым кремом по кругу, центр украсьте фисташковым кремом и посыпьте измельченными фисташками.
- Поставьте десерт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.
Приятного аппетита!
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