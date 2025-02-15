Без яиц и выпечки: готовим "хайповый" дубайский тирамису

Дубайский шоколад стал хитом социальных сетей, однако есть похожие десерты, которые куда легче в приготовлении. Например, дубайский тирамису, который позволит почувствовать особое наслаждение.

Сочетание шоколада и фисташек создает уникальную вкусовую гармонию, за которую мы так любим десерты. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Moje gotowanie и приготовить дубайский тирамису, который сделает из вас настоящую звезду кулинарии.

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Рецепт дубайского тирамису

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: Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов теста катаифи (300 – основа, 100 – украшение);

– 2 банки фисташкового крема (по 200 граммов);

– 2 упаковки маскарпоне (по 250 граммов);

– 1 маленькие сливки 36%;

– 1 белый шоколад;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– фисташки для посыпки;

шоколадная глазурь:

– черный шоколад;

– 100 миллилитров сливок 30%.

Приготовление:

Разрежьте тесто катаифи на кусочки длиной 4 – 5 сантиметров. Выложите нарезанное тесто на сухую сковородку и обжаривайте, постоянно помешивая, до золотистого цвета. Добавьте фисташковый крем и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Разделите массу на 4 части. Отложите 1/3 для украшения торта. Выложите остальную массу на застеленную пергаментом форму для выпекания. Тщательно утрамбуйте и разровняйте. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Приготовьте творожный крем с маскарпоне: растопите белый шоколад в микроволновой печи или на водяной бане и оставьте остывать. Смешайте маскарпоне, сливки и 2 столовые ложки сахарной пудры. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте до получения однородной массы. Выложите крем на основу из теста катаифи и фисташкового крема. Разровняйте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Приготовьте шоколадную глазурь: в кастрюлю с толстым дном вылейте сливки, добавьте измельченный шоколад. Нагревайте, постоянно помешивая, до образования однородной массы без комочков. Слегка остывший шоколадный крем вылейте на корж и равномерно распределите по поверхности. Выложите остатки теста катаифи с фисташковым кремом по кругу, центр украсьте фисташковым кремом и посыпьте измельченными фисташками. Поставьте десерт в холодильник, чтобы он хорошо застыл.

Приятного аппетита!

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