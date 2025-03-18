Для завтрака или вкусного перекуса: легендарный форшмак по-одесски – простой шедевр

Одесситы очень гордятся местной кухней, а форшмак занимает в ней особое место. Он стал символом города, воспроизвести который легко можно в любом уголке мира.

Форшмак имеет большую популярность по многим причинам: замечательный вкус, бюджетные ингредиенты, в конце концов, и питательность. Он станет отличным выбором для быстрого завтрака или перекуса посреди дня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Feast Delights. Читайте также Из яйца и стакана молока – 50 булочек к чаю: рецепт, который можно называть сокровищем Рецепт форшмака по-одесски Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов сельди;

– 2 вареные картофелины;

– 1 вареное яйцо;

– 1 луковица;

– 100 граммов мягкого масла;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

– сок половины лимона;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Сельдь необходимо предварительно замочить в воде в течение нескольких часов, чтобы удалить лишнюю соль. После этого рыбу надо очистить от кожи и костей и мелко нарезать. Вареные картофель и яйцо измельчить с помощью терки или блендера до однородности. Лук также мелко нарезать. В глубокой миске смешать измельченную сельдь, картофель, яйцо и лук. Добавить мягкое масло, оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Посолить и поперчить по вкусу. Готовый форшмак распределить в форму и поставить в холодильник на несколько часов для застывания. Приятного аппетита! Известный историк развенчал миф об итальянской кухне: какие популярные блюда на самом деле не были известными.