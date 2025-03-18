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18 марта, 08:27
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Для завтрака или вкусного перекуса: легендарный форшмак по-одесски – простой шедевр

Лилия Имбировская-Сиваковская

Одесситы очень гордятся местной кухней, а форшмак занимает в ней особое место. Он стал символом города, воспроизвести который легко можно в любом уголке мира.

Форшмак имеет большую популярность по многим причинам: замечательный вкус, бюджетные ингредиенты, в конце концов, и питательность. Он станет отличным выбором для быстрого завтрака или перекуса посреди дня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Feast Delights.

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Рецепт форшмака по-одесски

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов сельди;
– 2 вареные картофелины;
– 1 вареное яйцо;
– 1 луковица;
– 100 граммов мягкого масла;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– сок половины лимона;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сельдь необходимо предварительно замочить в воде в течение нескольких часов, чтобы удалить лишнюю соль. После этого рыбу надо очистить от кожи и костей и мелко нарезать.
  2. Вареные картофель и яйцо измельчить с помощью терки или блендера до однородности. Лук также мелко нарезать.
  3. В глубокой миске смешать измельченную сельдь, картофель, яйцо и лук.
  4. Добавить мягкое масло, оливковое масло, горчицу и лимонный сок.
  5. Тщательно перемешать до однородной консистенции. Посолить и поперчить по вкусу.
  6. Готовый форшмак распределить в форму и поставить в холодильник на несколько часов для застывания.

Приятного аппетита!

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