Эта классика всегда актуальна: рецепт форшмака, проверенный временем – не закуска, а наслаждение

Одесский форшмак – это закуска, которая стала известна чуть ли не на весь мир. И воспроизвести это кулинарное изобретение легко может каждый.

Среди множества одесских блюд форшмак занимает особое место в сердцах как местных жителей, так и всех, кому хотя бы раз доводилось пробовать эту вкуснятину. Это не просто вкусная закуска на каждый день – это часть истории, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт форшмака

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов сельди;

– 2 вареных яйца;

– половина лука;

– 1 чайная ложка сливочного масла;

– половина яблока;

– свежая зелень;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Сельдь тщательно очищаем от кожи и удаляем все косточки. Лук и яблоко также очищаем от кожуры. Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и снимаем скорлупу. Для маринования лука нарезаем его тонкими ломтиками, перекладываем в миску. Смешиваем горячую воду, уксус, сахар и соль в равных частях, заливаем лук маринадом и оставляем на 10 – 15 минут настояться. После этого в чашу блендера выкладываем маринованный лук, филе сельди, половинку очищенного яблока и вареные яйца. Измельчаем до однородной, гладкой массы. В уже готовый форшмак добавляем немного растопленного сливочного масла (примерно чайную ложку) и еще раз хорошо перемешиваем. Подавайте на ломтиках хрустящего багета, украсив сверху мелко нарезанной свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно: торт со вкусом мороженого без выпекания.