Эта классика всегда актуальна: рецепт форшмака, проверенный временем – не закуска, а наслаждение
Одесский форшмак – это закуска, которая стала известна чуть ли не на весь мир. И воспроизвести это кулинарное изобретение легко может каждый.
Среди множества одесских блюд форшмак занимает особое место в сердцах как местных жителей, так и всех, кому хотя бы раз доводилось пробовать эту вкуснятину. Это не просто вкусная закуска на каждый день – это часть истории, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт форшмака
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов сельди;
– 2 вареных яйца;
– половина лука;
– 1 чайная ложка сливочного масла;
– половина яблока;
– свежая зелень;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Сельдь тщательно очищаем от кожи и удаляем все косточки. Лук и яблоко также очищаем от кожуры.
- Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем и снимаем скорлупу.
- Для маринования лука нарезаем его тонкими ломтиками, перекладываем в миску. Смешиваем горячую воду, уксус, сахар и соль в равных частях, заливаем лук маринадом и оставляем на 10 – 15 минут настояться.
- После этого в чашу блендера выкладываем маринованный лук, филе сельди, половинку очищенного яблока и вареные яйца. Измельчаем до однородной, гладкой массы.
- В уже готовый форшмак добавляем немного растопленного сливочного масла (примерно чайную ложку) и еще раз хорошо перемешиваем.
- Подавайте на ломтиках хрустящего багета, украсив сверху мелко нарезанной свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Это очень вкусно: торт со вкусом мороженого без выпекания.