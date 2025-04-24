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24 апреля, 21:04
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Получатся насыщенными и сочными: как приготовить идеальные фрикадельки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Фрикадельки замечательное дополнение для супа или любимого гарнира. И готовить их куда легче, чем может казаться на первый взгляд.

Для того, чтобы фрикадельки получились сочными, но в то же время держали форму, нужно правильно выбрать дополнительные ингредиенты. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту портала Oboz.

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Рецепт фрикаделек

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов говяжьего фарша;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 4 веточки укропа;
– 2 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка сахара.

Приготовление:

  1. В миску с говяжьим фаршем добавляем мелко нарезанный репчатый лук - он сделает фрикадельки более сочными и ароматными.
  2. К мясной массе добавляем измельченный чеснок.
  3. Измельчаем свежую зелень и добавляем к фаршу.
  4. Вбиваем яйцо, чтобы фрикадельки хорошо держали структуру.
  5. Солим и перчим по вкусу, добавляем сахар и перемешиваем до однородной консистенции.
  6. Если фарш получился слишком мягким, то можно добавить немного панировочных сухарей или муки.
  7. Готовые фрикадельки можно варить в супе или бульоне или обжарить с овощами на сковороде.

Приятного аппетита!

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