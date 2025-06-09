Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой

Не надо придумывать сложных манипуляций, чтобы порадовать родных вкусным ужином. Кабачки – замечательная и доступная основа, которую нужно лишь немного усовершенствовать с помощью простых ингредиентов.

Благодаря элементарному рецепту и простым ингредиентам можно подать на стол настоящий шедевр. Кабачки в сочетании с сочной начинкой – отличный вариант для уютной семейной трапезы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Кулинарные рецепты от Надежды".

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Рецепт лодочек из кабачков

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 молодые кабачки;

– 30 граммов сливочного масла;

маринад:

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– пол чайной ложки прованских трав;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 1 – 2 помидора;

– 50 граммов твердого сыра;

– пучок укропа;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разрезаем кабачки на 2 части, выкладываем на форму, застеленную фольгой. Делаем на кабачках надрезы, чтобы они хорошо пропитались маринадом и начинкой. Смазываем их сливочным маслом. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Смазываем кабачки и запекаем в духовке при 200 градусах 25 минут. Помидоры нарезаем небольшими кубиками, натираем сыр, добавляем измельченный укроп, и добавляем остальные ингредиенты. Тщательно перемешиваем. Равномерно распределяем начинку по кабачкам и запекаем их еще 10 минут.

Приятного аппетита!

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