Идеальный семейный ужин на лето: "лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой
- "Лодочки" из кабачков с оригинальной начинкой – замечательная опция для семейного ужина.
- Они легкие в приготовлении и требуют только самых простых ингредиентов.
Не надо придумывать сложных манипуляций, чтобы порадовать родных вкусным ужином. Кабачки – замечательная и доступная основа, которую нужно лишь немного усовершенствовать с помощью простых ингредиентов.
Благодаря элементарному рецепту и простым ингредиентам можно подать на стол настоящий шедевр. Кабачки в сочетании с сочной начинкой – отличный вариант для уютной семейной трапезы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб "Кулинарные рецепты от Надежды".
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Рецепт лодочек из кабачков
- Время: 45 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 3 молодые кабачки;
– 30 граммов сливочного масла;
маринад:
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– пол чайной ложки прованских трав;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 1 – 2 помидора;
– 50 граммов твердого сыра;
– пучок укропа;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разрезаем кабачки на 2 части, выкладываем на форму, застеленную фольгой.
- Делаем на кабачках надрезы, чтобы они хорошо пропитались маринадом и начинкой. Смазываем их сливочным маслом.
- Смешиваем все ингредиенты для маринада. Смазываем кабачки и запекаем в духовке при 200 градусах 25 минут.
- Помидоры нарезаем небольшими кубиками, натираем сыр, добавляем измельченный укроп, и добавляем остальные ингредиенты. Тщательно перемешиваем.
- Равномерно распределяем начинку по кабачкам и запекаем их еще 10 минут.
Приятного аппетита!
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