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31 марта, 20:05
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Ее обожают все: запекаем картошечку по-деревенски – любимая корочка и неповторимый вкус

Лилия Имбировская-Сиваковская

Картофель по-деревенски – это гарнир, перед которым не устоит никто. Аппетитный аромат и хрустящая корочка создают совершенное сочетание, которое можно дополнить любым мясом или салатом.

Картофель по-селянски – это вкусно, просто и очень легко. Она привлечет родных не только богатством ароматов, но и эстетическим видом и ярким вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "UA-рецепт".

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Рецепт картофеля по-деревенски

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 килограмма картофеля;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– чеснок и укроп по вкусу;
– соль, перец и любимые специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Вымойте картофель губкой, чтобы не осталось грязи. Промокните полотенцем. Нарежьте каждую картофелину на четыре части.
  2. Сложите картофель в миску. Добавьте соль, перец, паприку и другие специи. Сбрызните маслом и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите фольгой, смажьте маслом. Выложите картофель кожурой вниз.
  4. Запекайте около 45 минут, время от времени проверяйте готовность.
  5. В конце добавьте к картофелю чеснок, укроп и запекайте еще несколько минут.

Приятного аппетита!

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