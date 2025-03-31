31 марта, 20:05
Ее обожают все: запекаем картошечку по-деревенски – любимая корочка и неповторимый вкус
Картофель по-деревенски – это гарнир, перед которым не устоит никто. Аппетитный аромат и хрустящая корочка создают совершенное сочетание, которое можно дополнить любым мясом или салатом.
Картофель по-селянски – это вкусно, просто и очень легко. Она привлечет родных не только богатством ароматов, но и эстетическим видом и ярким вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "UA-рецепт".
Интересно Когда нужно поесть за несколько минут: как приготовить вкусный омлет на воде
Рецепт картофеля по-деревенски
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 килограмма картофеля;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– чеснок и укроп по вкусу;
– соль, перец и любимые специи по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте картофель губкой, чтобы не осталось грязи. Промокните полотенцем. Нарежьте каждую картофелину на четыре части.
- Сложите картофель в миску. Добавьте соль, перец, паприку и другие специи. Сбрызните маслом и хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите фольгой, смажьте маслом. Выложите картофель кожурой вниз.
- Запекайте около 45 минут, время от времени проверяйте готовность.
- В конце добавьте к картофелю чеснок, укроп и запекайте еще несколько минут.
Приятного аппетита!
Только свекла и огурцы: самый простой салат к любому гарниру.