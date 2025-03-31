Ее обожают все: запекаем картошечку по-деревенски – любимая корочка и неповторимый вкус

Картофель по-деревенски – это гарнир, перед которым не устоит никто. Аппетитный аромат и хрустящая корочка создают совершенное сочетание, которое можно дополнить любым мясом или салатом.

Картофель по-селянски – это вкусно, просто и очень легко. Она привлечет родных не только богатством ароматов, но и эстетическим видом и ярким вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "UA-рецепт".

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Рецепт картофеля по-деревенски

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма картофеля;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– чеснок и укроп по вкусу;

– соль, перец и любимые специи по вкусу.

Приготовление:

Вымойте картофель губкой, чтобы не осталось грязи. Промокните полотенцем. Нарежьте каждую картофелину на четыре части. Сложите картофель в миску. Добавьте соль, перец, паприку и другие специи. Сбрызните маслом и хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов. Противень застелите фольгой, смажьте маслом. Выложите картофель кожурой вниз. Запекайте около 45 минут, время от времени проверяйте готовность. В конце добавьте к картофелю чеснок, укроп и запекайте еще несколько минут.

Приятного аппетита!

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