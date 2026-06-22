Этот кляр для отбивных стал хитом TikTok: мясо получается с невероятной корочкой

Отбивные легко испортить не мясом, а именно кляром. Он может получиться слишком густым, пресным или просто стечь со сковороды, лишив кусок той самой румяной корочки.

В этом рецепте главную роль играет лук, который добавляют прямо в кляр. Он делает вкус более выразительным, а сами отбивные после жарки получаются сочными и хорошо держат панировку, отмечает кулинар Алла Мороз. К теме : Наконец-то появился рецепт кабачков в "ленивой" панировке: вы захотите готовить их только так Как приготовить идеальный кляр для отбивных? Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 луковица;

– 3 столовые ложки муки;

– соль;

– перец;

– подготовленные отбивные;

– масло для жарки; Как приготовить сочные отбивные: смотрите видео Приготовление: Яйца разбейте в миску, добавьте сметану, майонез, соль и перец. Лук натрите на мелкой тёрке и добавьте к остальным ингредиентам. Всыпьте муку и хорошо перемешайте кляр до однородной консистенции. Отбивные заранее посолите и поперчите. Окуните каждый кусок мяса в луковый кляр так, чтобы он равномерно покрыл отбивную со всех сторон. Выложите мясо на разогретую сковороду с маслом и жарьте до румяной корочки с обеих сторон. Лук в кляре придает отбивным более выразительный вкус и делает корочку особенно аппетитной.