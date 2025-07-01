Подарок от предков: как приготовить контабас – он лучше пива и вина
- Контабас – древний алкогольный напиток, популярный в Украине, изготавливается из почек смородины.
- Чем больше выдержка напитка – тем выше его ценность.
Контабас – это древний алкогольный напиток, который изобрели наши предки. Когда-то он был популярным во всей Украине, поэтому стоит позаботиться, чтобы напиток как культурное достояние не терял актуальности.
Раньше контабас готовили только местные элиты, и он был предназначен для внутреннего потребления, чужаков им не угощали. Напиток изготавливается из почек смородины, и чем больше его выдержка – тем больше ценность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.
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Рецепт контабаса
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 – 1,3 литра водки;
– 1 литра смородиновых почек;
дополнительно:
– 2 бутылки с широким горлышком или банки;
– 4 марлевые салфетки.
Приготовление:
Чистые бутылки заполните примерно наполовину только что собранными почками черной смородины. Залейте почки водкой до самого верха.
Вместо крышек сначала накройте горлышки салфетками, а потом плотно закупорьте.
Бутылки с настойкой оставьте в солнечном, защищенном от ветра месте на 5 – 6 недель, чтобы напиток настоялся.
После этого процедите жидкость через чистую марлю или сито, разлейте готовую настойку в тщательно вымытые бутылки.
Хранить напиток стоит в сухом и прохладном помещении, как можно дальше от прямых солнечных лучей.
Приятного аппетита!
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