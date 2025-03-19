Традиционное казацкое блюдо на вашей кухне: как приготовить настоящий кулеш
Кулеш – это не просто вкусное блюдо, а частичка украинской истории. Когда-то его готовили казаки во время походов, а сейчас вы можете легко попробовать его дома.
Кулеш любят благодаря сытности, простоте приготовления и особому вкусу. Его нежная консистенция и богатый вкус прекрасно согревают в холодную погоду и придают сил, информирует 24 Канал со ссылкой на Instagram "Кус-кус". Кулеш идеально подходит для семейного обеда или ужина.
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Рецепт кулеша
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов сала;
– 200 граммов свинины;
– 2 морковки;
– 2 луковицы;
– 5 картофелин;
– 150 граммов пшена;
– пучок петрушки;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– масло – для жарки.
Приготовление:
- В кастрюле хорошо разогрейте масло. Сало нарежьте небольшими кусочками, а свинину – кубиками.
- Выложите в кастрюлю и обжаривайте на сильном огне, пока мясо не станет румяным.
- Добавьте к мясу нарезанные картофель, морковь и лук.
- Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Жарьте несколько минут, чтобы овощи стали более мягкими.
- Добавьте промытое пшено, залейте водой так, чтобы покрыло все ингредиенты.
- Добавьте измельченную петрушку, уменьшите огонь и варите примерно 30 минут, периодически помешивая.
- Готовый кулеш подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
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