Куліш люблять завдяки ситності, простоті приготування й особливого смаку. Його ніжна консистенція та багатий смак чудово зігрівають у холодну погоду та надають сил, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram "Кус-кус". Куліш ідеально підходить для сімейного обіду або вечері.

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Рецепт куліша

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів сала;
– 200 грамів свинини;
– 2 моркви;
– 2 цибулини;
– 5 картоплин;
– 150 грамів пшона;
– пучок петрушки;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– олія – для смаження.

Приготування:

  1. У каструлі добре розігрійте олію. Сало наріжте невеликими шматочками, а свинину – кубиками.
  2. Викладіть у каструлю та обсмажуйте на сильному вогні, поки м’ясо не стане рум’яним.
  3. Додайте до м’яса нарізані картоплю, моркву та цибулю.
  4. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
  5. Смажте кілька хвилин, щоб овочі стали м’якшими.
  6. Додайте промите пшоно, залийте водою так, щоб покрило всі інгредієнти.
  7. Додайте подрібнену петрушку, зменшіть вогонь і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
  8. Готовий куліш подавайте гарячим, посипавши свіжою зеленню.

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