Куліш люблять завдяки ситності, простоті приготування й особливого смаку. Його ніжна консистенція та багатий смак чудово зігрівають у холодну погоду та надають сил, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram "Кус-кус". Куліш ідеально підходить для сімейного обіду або вечері.

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Рецепт куліша

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів сала;

– 200 грамів свинини;

– 2 моркви;

– 2 цибулини;

– 5 картоплин;

– 150 грамів пшона;

– пучок петрушки;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку;

– олія – для смаження.

Приготування:

У каструлі добре розігрійте олію. Сало наріжте невеликими шматочками, а свинину – кубиками. Викладіть у каструлю та обсмажуйте на сильному вогні, поки м’ясо не стане рум’яним. Додайте до м’яса нарізані картоплю, моркву та цибулю. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Смажте кілька хвилин, щоб овочі стали м’якшими. Додайте промите пшоно, залийте водою так, щоб покрило всі інгредієнти. Додайте подрібнену петрушку, зменшіть вогонь і варіть приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. Готовий куліш подавайте гарячим, посипавши свіжою зеленню.

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