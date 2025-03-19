Кулеш любят благодаря сытности, простоте приготовления и особому вкусу. Его нежная консистенция и богатый вкус прекрасно согревают в холодную погоду и придают сил, информирует 24 Канал со ссылкой на Instagram "Кус-кус". Кулеш идеально подходит для семейного обеда или ужина.

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Рецепт кулеша

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов сала;

– 200 граммов свинины;

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– 5 картофелин;

– 150 граммов пшена;

– пучок петрушки;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– масло – для жарки.

Приготовление:

В кастрюле хорошо разогрейте масло. Сало нарежьте небольшими кусочками, а свинину – кубиками. Выложите в кастрюлю и обжаривайте на сильном огне, пока мясо не станет румяным. Добавьте к мясу нарезанные картофель, морковь и лук. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Жарьте несколько минут, чтобы овощи стали более мягкими. Добавьте промытое пшено, залейте водой так, чтобы покрыло все ингредиенты. Добавьте измельченную петрушку, уменьшите огонь и варите примерно 30 минут, периодически помешивая. Готовый кулеш подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

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