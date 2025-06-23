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23 июня, 08:22
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Лучший напиток к празднику: рецепт знаменитого петровского кваса на Ивана Купала

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Петровский квас – замечательный напиток для празднования.
  • Для его приготовления нужны самые простые ингредиенты и немного терпения.

К каждому празднованию должен быть особый напиток. На Ивана Купала прекрасно подойдет знаменитый петровский квас.

Петровский квас станет прекрасным акцентом к праздничному столу. Готовить его очень легко, а впечатление – как будто он только что из бочки, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт петровского кваса

  • Время: 1 час + настаивание
  • Порций: 5 литров

Ингредиенты:
– 800 граммов ржаных сухарей;
– 4 литра воды;
– 0,5 столовых ложек муки;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов тертого хрена;
– 25 граммов дрожжей.

Приготовление:

  1. Сухари подсушите в духовке до румяного цвета, после чего залейте кипятком. Дайте настояться в теплом месте примерно 24 часа.

  2. После настаивания процедите полученную закваску через марлю в эмалированную кастрюлю, добавьте еще воды.

  3. Отдельно размешайте дрожжи и немного муки в небольшом количестве теплого настоя и влейте эту смесь в общую массу.

  4. Всыпьте сахар и оставьте жидкость в тепле на 5 – 6 часов для активного брожения.

  5. Перед разливом в бутылки добавьте к напитку немного меда и щепотку натертого хрена или имбиря для пикантного аромата.

  6. Бутылки герметично закупорьте и поместите в холодильник на сутки – двое суток для созревания.

  7. Подавайте охлажденным, добавьте кубики льда.

Приятного аппетита!

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