Лучший напиток к празднику: рецепт знаменитого петровского кваса на Ивана Купала
- Петровский квас – замечательный напиток для празднования.
- Для его приготовления нужны самые простые ингредиенты и немного терпения.
К каждому празднованию должен быть особый напиток. На Ивана Купала прекрасно подойдет знаменитый петровский квас.
Петровский квас станет прекрасным акцентом к праздничному столу. Готовить его очень легко, а впечатление – как будто он только что из бочки, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт петровского кваса
- Время: 1 час + настаивание
- Порций: 5 литров
Ингредиенты:
– 800 граммов ржаных сухарей;
– 4 литра воды;
– 0,5 столовых ложек муки;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов тертого хрена;
– 25 граммов дрожжей.
Приготовление:
Сухари подсушите в духовке до румяного цвета, после чего залейте кипятком. Дайте настояться в теплом месте примерно 24 часа.
После настаивания процедите полученную закваску через марлю в эмалированную кастрюлю, добавьте еще воды.
Отдельно размешайте дрожжи и немного муки в небольшом количестве теплого настоя и влейте эту смесь в общую массу.
Всыпьте сахар и оставьте жидкость в тепле на 5 – 6 часов для активного брожения.
Перед разливом в бутылки добавьте к напитку немного меда и щепотку натертого хрена или имбиря для пикантного аромата.
Бутылки герметично закупорьте и поместите в холодильник на сутки – двое суток для созревания.
Подавайте охлажденным, добавьте кубики льда.
Приятного аппетита!
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