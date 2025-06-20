Должна быть на столах, а не только на страницах книг: простой рецепт лемишки
- Лемишка – традиционное украинское блюдо, популярное с давних времен.
- Его приготовление не требует усилий, а вкус всегда остается непревзойденным.
Лемишка – это блюдо, которое украинцы готовили еще с давних времен. Оно очень вкусное, поэтому должно оставаться частью настоящего, а не отойти в прошлое.
Любимое блюдо героев "Энеиды" может приготовить каждый. Лемишка хорошо подходит на ужин, хотя когда-то была популярной опцией для завтрака, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт лемишки
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 стаканов воды;
– 4 стакана гречневой муки;
– 2 чайные ложки соли;
– 50 граммов сала;
– 1 желтая репчатая луковица.
Приготовление:
Высыпьте гречневую муку на сухую сковородку и подсушивайте ее на минимальном огне 2 – 3 минуты, не прекращая помешивать, чтобы не пригорело.
Вскипятите воду в кастрюле, пригодной для запекания. Добавьте щепотку соли. Постепенно всыпайте поджаренную муку, постоянно перемешивая ложкой или венчиком. Смесь должна стать густой, без комочков, похожей на тягучую кашу.
Очистите репчатый лук и нарежьте его мелкими кубиками.
Сало нарежьте тоненькой соломкой. На сковороде обжарьте сало вместе с луком до золотистой корочки.
Добавьте горячую зажарку к гречневой массе в кастрюле и осторожно перемешайте.
Включите духовку и разогрейте ее до 160 градусов. Поставьте кастрюлю с лемишкой в духовку на 20 – 25 минут.
Не подавайте блюдо сразу, дайте ей немного остыть и получить насыщенный вкус.
Приятного аппетита!
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