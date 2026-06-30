Не просто лимонад со льдом: в Бразилии его готовят со сгущенным молоком

В жару обычная вода быстро надоедает, а сладкие газированные напитки не всегда хочется покупать. Поэтому домашний лимонад со льдом – самый простой способ приготовить что-нибудь холодное и освежающее за несколько минут.

Бразильский лимонад готовят не из лимонов, а из лаймов, воды и сгущенного молока. Благодаря этому напиток получается цитрусовым, нежным и слегка сливочным, но подавать его нужно сразу после взбивания, отмечает Карина Костенко. Интересно: бабушки знали, что делать с листьями свеклы: эти голубцы сейчас почти забыли Как приготовить бразильский лимонад с лаймами? Время: 10 минут

10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 лайма;

– 1 литр воды;

– 150 граммов сгущенного молока;

– лед. Что пить летом дома: смотрите видео Приготовление: Лаймы хорошо вымойте, отрежьте кончики и разрежьте плоды пополам или на несколько произвольных кусочков. Переложите лаймы в чашу блендера, залейте 1 литром воды и взбивайте на высокой скорости примерно 30 секунд. После этого процедите напиток через сито, чтобы удалить кожуру и крупные частицы. Процеженную жидкость верните в блендер, добавьте сгущенное молоко и несколько кубиков льда. Еще раз взбейте, пока лед полностью не растворится в напитке. Готовый бразильский лимонад подавайте сразу, хорошо охлажденным.