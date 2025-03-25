Ни яиц, ни молока: постный манник, который будет вкуснее торта

Домашняя выпечка создает особую атмосферу уюта. И чтобы она оказалась на вашем столе, не обязательно тратиться на ингредиенты или прилагать много усилий.

Для приготовления манника нужны простые и доступные ингредиенты. В нем даже нет яиц и молока, поэтому он прекрасно подойдет в пост, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". К теме Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить: это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить Рецепт манника Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 стакан манки;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан воды;

– 70 миллилитров воды;

– 10 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли;

– ванильный сахар по вкусу;

– фрукты – по желанию. Приготовление: Смешайте в миске манную крупу, сахар и воду. Хорошо размешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла. Добавьте соль, ванильный сахар, масло и снова размешайте. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, замесите тесто. Вылейте тесто в смазанную форму. Если хотите, положите сверху фрукты, например, яблоки. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 1 часа. Дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте и подавайте. Приятного аппетита! Надо ли мыть шампиньоны: что говорят известные шефы.