Лучший результат при наименьших усилиях: как быстро замариновать лук

Лук добавляет особых вкусовых оттенков многим блюдам. А если его замариновать, то результат получается еще лучше!

Маринованный лук – это тот продукт, который всегда лучше иметь в холодильнике. Он придаст салатам и блюдам пикантных ноток, а готовить его – дело нескольких минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нова страва".

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Рецепт маринованного лука

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 луковицы (белая или красная);

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли.

Приготовление:

Очистите лук, нарежьте его тонкими полукольцами и промойте в холодной воде. Выложите лук в миску, добавьте соль, сахар и лимонный сок. Перемешайте, помните руками 2 – 3 минуты. Оставьте в холодильнике на 5 – 10 минут. Подавайте к мясу, рыбы или добавляйте в салаты.

Приятного аппетита!

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