31 марта, 06:15
Лучший результат при наименьших усилиях: как быстро замариновать лук
Лук добавляет особых вкусовых оттенков многим блюдам. А если его замариновать, то результат получается еще лучше!
Маринованный лук – это тот продукт, который всегда лучше иметь в холодильнике. Он придаст салатам и блюдам пикантных ноток, а готовить его – дело нескольких минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нова страва".
Интересно Сытный салат или колоритная закуска: рецепт с яйцом и авокадо, который поражает универсальностью
Рецепт маринованного лука
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 луковицы (белая или красная);
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Очистите лук, нарежьте его тонкими полукольцами и промойте в холодной воде.
- Выложите лук в миску, добавьте соль, сахар и лимонный сок.
- Перемешайте, помните руками 2 – 3 минуты.
- Оставьте в холодильнике на 5 – 10 минут. Подавайте к мясу, рыбы или добавляйте в салаты.
Приятного аппетита!
Средиземноморские нотки: рецепт известного соуса: рецепт известного соуса дзадзики.